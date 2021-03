Mercado “La Rotonda” pone el ejemplo; ayudan con comida en módulos de vacunación

Locatarios del mercado La Rotonda cerraron sus locales y se organizaron para preparar comida y entregarla al personal sanitario y voluntarios que participan de la jornada de vacunación contra COVID-19 de los adultos mayores en Xalapa.



Desde este lunes, los comerciantes decidieron poner “su granito de arena” y entre todos aportaron los productos que alimentaron a los encargados de la logística e inmunización de las personas que se congregaron en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) y de la Facultad de Medicina.



Alicia Luna, María del Pilar Vázquez, Reina Lagunes Hernández y Sarahí Pacheco, propietarias de locales de antojitos, fueron las encargadas de entregar los alimentos a los que catalogaron “héroes” en medio de la pandemia.



En entrevista, sostuvieron que la iniciativa surgió al ver el extenuante trabajo de hasta 12 horas que realizan los trabajadores de la Salud, muchas veces sin comer y sin descanso, lo que les dificultaba salir a comprar algo diferente a tortas.



“Había platicado con algunos de ellos y llevan jornadas de 12 horas sin parar, sin desayunar y sin comer. No es que no pudieran o no tuvieran económicamente, sino que más bien es imposible porque lo que quieren es atender a toda la ciudadanía”, comentaron los locatarios.



Se dijeron sorprendidos de la solidaridad que manifestaron sus compañeros del mercado al plantearles la iniciativa, que además de ayudar a quienes están ayudando a otros, les genera gran satisfacción.



“Son muchas personas que de verdad hacen un esfuerzo. Ellos dicen, ya estamos hartos de tortas. Bueno esperemos que ahora las gorditas, algo distinto, enchiladas, una agüita, un tamalito o algo, la verdad es que este esfuerzo no es de uno únicamente, es de todos mis compañeros, gracias a Dios porque toca el corazón de todos los personas y ojalá pudiera tocar más corazones y más gente se sumara este esfuerzo de traerles a todos estos héroes”, manifestaron.



Llamaron a los xalapeños, no sólo propietarios de negocios de comida, sino a la población en general, a contribuir de la misma manera con los trabajadores sanitarios y al mismo tiempo, pidió no ser “amarillistas” y acusar a los que se sientan unos minutos a descansar, de estar descuidando su labor.



“Les trajimos frutas, también picaditas, agüita de diferentes sabores y todos los compañeros se sumaron (…) creo que si todos hiciéramos este tipo de trabajo, este país sería totalmente diferente. A veces pensamos ¿por qué no lo hace el Gobierno? O que le están pagando pero hay mucha gente que es voluntaria, no está percibiendo un sueldo pero que trabaja 12 horas por otros”, reiteró.



De igual modo, dijeron que a veces hay personas que hasta lloran por la ayuda que les dan, “se sienten muy contentos y pues nada, que la gente venga y que apoyen y bueno, ahí están, los están ayudando a quienes también están ayudando a personas, es una cadenita”.



Para finalizar, reiteraron el llamado a la población en general, para ayudar a quienes en este momento atienden a los adultos mayores con la aplicación de la vacuna contra COVID-19.