Meseros, transportistas de turismo y hasta DJ’s esperan apoyos, en Córdoba

Este lunes, meseros, operadores de autobuses de turismo y hasta DJ’s llegaron al Palacio Municipal de Córdoba en busca de apoyo, pues señalan que ya no saben qué hacer para obtener ingresos para subsistir en esta cuarentena por coronavirus.



Señalan que la situación está cada vez más complicada, pues sus empresas los dieron de baja sin salarios ni prestaciones para aguantar al menos un mes.



En el caso de meseros y los DJ's, al cerrar bares, cantinas y centros nocturnos, sus patrones “les dieron las gracias” pues ellos ganan por día.



Mientras que los conductores perciben sueldo por comisión y al cancelar todas los viajes a destinos turísticos, no ganan ni un peso.



Esperan que en una semana las autoridades municipales les den respuesta, de lo contrario señalan que tomarán medidas drásticas y sus familias no aguantarán un mes más sin alimentos.



"Hemos empeñado, vendido de todo pero por la misma situación económica no hay venta, ya no sabemos qué hacer", dijeron finalmente.