Mexicanos Darío Castro y Eloy Sánchez, triunfan con el 1-2 en Maratón de la CDMX

La edición 2021 de la Maratón de la Ciudad de México se pintó de verde, blanco y rojo con la victoria del mexicano Darío Castro en la categoría élite varonil.El miembro del ejército nacional terminó su carrera con un tiempo de 02:14:51. Llegó al Zócalo Capitalino junto al también mexicano Eloy Sánchez, quien detuvo su reloj en 02:14:52."Trabajando se pueden conseguir grandes cosas", declaró Castro al finalizar su participación.Su camino a la gloria no fue sencillo, al kilómetro 35 sufrió un tirón del que salió avante, pero sí generó preocupación en su compañero Eloy."Vi que se quedó, dije qué le pasó y aflojé el paso, me alcanzó y ya veníamos a la par apoyándonos, esta carrera ya es de nosotros los mexicanos", contó Sánchez, tras recibir su medalla.Rodgers Ondati Gesabwa, de Kenia, se quedó con el tercer sitio al marcar 02:17:31.Fue el 25 de agosto de 2019 cuando por última vez se había realizado esta competencia, hoy 825 días después, las calles de la CDMX se convirtieron en un circuito que disfrutaron los competidores.La energía que no pudieron implementar los corredores en 2020, debido a que este evento no se realizó por la pandemia de Covid-19, la utilizaron este año y desde su salida la mostraron con gritos "¡Vamos! ¡Nos vemos en la meta!".La Maratón de la CDMX comenzó en el Estadio Olímpico Universitario con un total de 13 mil 522 participantes. El sol todavía no salía, pero la luz que más brillaba era el fuego del pebetero, el disparo de inicio lo realizaron autoridades capitalinas, entre ellas Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX.Cuando el reloj marcó 06:20 de la mañana, la categoría en silla de ruedas comenzó su participación. Para las 06:25 la categoría élite femenil emprendieron su camino y a las 06:30 la categoría varonil arrancó, seguido de todos los grupos conformados por los amantes del deporte.Para recibir su medalla tuvieron que recorrer Avenida de los Insurgentes, calles de la colonia Roma, el Bosque de Chapultepec, la zona de Polanco, Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución y la zona del Centro Histórico.Sin importar edad y categoría, la mayoría al cruzar la meta levantó los brazos como símbolo de su gran esfuerzo para después tomarse la foto del recuerdo.Tras 12 años un mexicano vuelve a conquistar el primer lugar, el último en hacerlo fue Edilberto Méndez en 2019.1) Darío Castro Pérez de México (02:14:51)2) Eloy Sánchez Vidal de México (02:14:52)3) Rodgers Ondati Gesabwa de Kenia (02:17:31)Lucy logró un nuevo récord en la categoría, redujo casi seis segundos a la anterior marca.1) Lucy Cheruiyot de Kenia (02:27:22)2) Amare Shewarge Alene de Etiopía (02:37:03)3) Leah Jebiwot Kigen de Kenia (02:40:34)Se registró un nuevo récord en esta categoría, ya que la mejor marca había sido en 2019 con 01:38:03.1) Francisco San Clemente de Colombia (01:34:00)2) Martín Velasco Soria de México (01:39:19)3) Gonzalo Valdovinos de México (01:40:18)1) Ivonne Reyes de México (02:10:42)2) Brenda Osnaya de México (02:15:59)3) Aidé Hernández de México (02:25:28)