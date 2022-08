Mexicanos necesitan educación financiera, afirma empresario jarocho

El empresario veracruzano y creador de la Nieves del Malecón "Güero güero, güera güera", Jesús Antonio Hernández Ramos, afirmó que el 70 por ciento de la población mexicana carece de educación financiera, lo que impide que las personas aprendan cómo manejar el dinero e invertirlo adecuadamente.En conferencia de prensa, en la que se anunció su conferencia "Tú puedes mejorar tu economía", el 23 de agosto en el auditorio del IMAC; añadió que tradicionalmente hay una minoría que tiene el conocimiento y pone a trabajar a los demás en su beneficio."Lo podemos ver desde la propia tienda de raya, pero estamos aprendiendo en este país que las cosas se pueden mejorar. En cualquier carrera, llámese medicina o leyes, difícilmente va a haber una materia que se llame educación financiera, ésa no te la van a dar", lamentó el emprendedor jarocho.Consideró que esto pueda deberse a que el Gobierno "necesita de mano de obra calificada y no para sostener a las grandes empresas" y añadió que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) tiene un programa de formación (diplomado) en este ámbito que es gratuito y que pocos aprovechan.Al aseverar que los mexicanos leen, pero leen mal, expuso que la formación académica no es sinónimo de éxito, ejemplificando ello con jóvenes que sin ir a la universidad, han emprendido negocios, hoy multimillonarios, luego de formarse de manera autodidacta."La educación financiera debería ser desde la escuela elemental. Todos tenemos algo que se llama fuerza de voluntad y la vamos perdiendo a través del tiempo porque todos aprendemos a caminar y andar en bicicleta cayéndonos, y nos caemos, una dos y 20 veces y nos volvemos a subir, pero conforme vamos creciendo vamos perdiendo esa fuerza y vamos cayendo en la monotonía", resaltó.Jesús Antonio Hernández lamentó que las personas sean conformistas, y aseveró que es la voluntad del ser humano la que determina el éxito, el fracaso y la mediocridad.