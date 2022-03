Mexicanos y que paguen impuestos: exige AMLO para autorizar venta de Banamex

A unos días de que acuda a la Convención Bancaria 2022, que se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dentro de las condiciones que tendrá la venta de Citibanamex estará que los nuevos dueños no tengan adeudos fiscales y que todo el acervo cultural que tiene el banco no salga al extranjero y se exhiba de manera permanente en nuestro país.En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que quienes busquen comprar este banco deberán ser mexicanos y que paguen los impuestos que signifique esta venta.“Queremos que –ya lo hemos dicho– que sean mexicano los que adquieran este banco, que tengan solvencia económica para proteger a los ahorradores, que estén dispuestos a mantener todo el acervo cultural del banco en nuestro país, que no se vaya al extranjero y que ese ponga en exhibición permanente para que todos los mexicanos lo conozcan. Son de las condiciones básicas”.“Ah, también una: que no tengan adeudos fiscales, que estén al corriente en el pago de sus contribuciones y lo mismo, que paguen el impuesto que va a significar la venta”, indicó.