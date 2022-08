El Gobierno de México anunció la firma de un acuerdo de compra de la terapia antiviral oral contra el Covid-19 de Pfizer, denominado Paxlovid.Dicho contrato contempla la adquisición de 300 mil tratamientos orales los cuales ya iniciaron su llegada al país.El tratamiento antiviral de Pfizer, enfocado en administrarse en personas que poseen la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 y que tengan alto riesgo de desarrollar complicaciones, fue aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el pasado mes de enero de 2022, siendo la primera agencia de regulación sanitaria de América Latina en aprobarlo, y el segundo país de la región en ser suministrado.El tratamiento incluye nirmatrelvir, un inhibidor de proteasa que fue diseñado específicamente para bloquear la actividad de la proteasa 3CL del SARS-CoV-2, enzima que el coronavirus necesita para lograr replicarse.Los datos muestran que este tratamiento reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89%, cuando es iniciado dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas y en un 88%, cuando es iniciado dentro del cuarto a quinto día posterior al inicio de los síntomas en comparación con el placebo.Constanza Losada, presidenta y directora general de Pfizer México, dio que este acuerdo les ayuda a seguir trabajando de la mano con el Gobierno de México para abordar esta crisis de salud pública.“La lucha y el compromiso para acabar con los efectos de la pandemia es una tarea de todos y esto se refleja en el acuerdo que hemos firmado para seguir buscando el bienestar de las personas”, afirmó.A la fecha, Pfizer ha suministrado más de 26.2 millones de tratamientos orales contra Covid-19 a 41 países.El medicamento está diseñado para bloquear la actividad de la Mpro, una enzima que el coronavirus necesita para multiplicarse y es única para los coronavirus y no se encuentra en los seres humanos.La coadministración con una dosis baja de ritonavir ayuda a ralentizar el metabolismo o descomposición del nirmatrelvir para que permanezca activo en el organismo durante más tiempo en concentraciones más altas para ayudar a combatir el virus.Pfizer destacó que el nirmatrelvir no demostró evidencia de interacciones mutagénicas con el ADN.El nirmatrelvir ha demostrado una actividad antiviral consistente in vitro contra las variantes anteriores y actuales como Alfa, Beta, Delta, Gamma, Lambda, Mu y ómicron.Se trata de un fármaco producido por la farmacéutica Pfizer y recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tratar fases tempranas de la enfermedad del Covid-19 en pacientes con riesgo de hospitalización, como personas mayores, inmunodeprimidas o no vacunadas.El Paxlovid consta, en realidad, de dos medicamentos, nirmatrelvir y ritonavir. El primero es un antiviral y el segundo es un reforzador farmacocinético.Sólo se recomienda a adultos y adolescentes de 12 años en adelante.El medicamento antirretrovírico oral del laboratorio Pfizer se suministra en etapas tempranas de la enfermedad, cuando todavía no se han desarrollado síntomas graves. Se toma un comprimido oral cada 24 horas, durante cinco días. Según la OMS, está indicado para pacientes “con formas no graves de la Covid-19 que corren un riesgo alto de evolucionar hacia formas graves de la enfermedad y de ser hospitalizados, como los pacientes no vacunados, mayores o inmunodeprimidos”.Uno de los mayores cuestionamientos que los expertos le hicieron al fármaco es el efecto “rebote” que se evidenciaron en algunos pacientes luego de su ingesta.El mismo Fauci experimentó este fenómeno, cuando después de tres días de dar negativo en test rápidos de Covid-19, volvió a contraer el virus, al manifestar algunos síntomas leves como fiebre baja, garganta irritada y dolor de cuerpo.Sin embargo, Fauci persistió en su defensa del Paxlovid, y argumentó que el fármaco cumplió con “su propósito original” que era evitar su hospitalización. “No está destinado a evitar rebotes. Está destinado a evitar que lo hospitalicen. Tengo 81 años, estaba en riesgo de hospitalización y ni siquiera llegué a estar lo suficientemente enfermo como para ser hospitalizado”, sentenció Fauci a la prensa.