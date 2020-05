México con nuevo máximo de muertos por COVID-19; llega a 6 mil 90 defunciones

El Gobierno Federal confirmó 424 nuevas muertes por COVID-19 en México, con lo que suman 6 mil 90 hasta este miércoles.



Además, hay 56 mil 594 casos confirmados, 2 mil 248 más que el martes y de los 12 mil 85 enfermos activos 554 se encuentran en Veracruz.



Así este miércoles el país registró un nuevo máximo de muertes por coronavirus en un día, con 424, cuando el más alto había sido de 353 fallecimientos en 24 horas.



Por su lado Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, informó en conferencia de prensa que para detonar el turismo no se eliminan los fines de semana largos, que generan una derrama económica de 38 mil millones de pesos.



Refirió que tras sostener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le autorizó dar a conocer que permanecerán los puentes.



“Hoy en la tarde que hablé con el Presidente. Me autorizó para informar que con el fin de detonar el turismo interno que es fundamental, permanecerán los fines de semana largos; estos aumentan la ocupación hotelera, hay más de 2 millones de turistas hospedados, pero también 5 millones de turistas adicionales viajan a lo largo y ancho del país en los 121 pueblos mágicos con una derrama de más de 38 mil millones de pesos”, dijo.



El pasado 5 de febrero, López Obrador señaló que terminaría con esta disposición ya que no se recordaban las fechas históricas.



Hasta este martes, la Secretaría de Salud había confirmado 54 mil 346 contagios, 5 mil 666 muertes y más de 11 mil casos activos por coronavirus en México.



Este miércoles, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el plan gradual hacia la nueva normalidad y el semáforo epidemiológico para la Ciudad de México. En dicha estrategia se dio a conocer que la capital permanecerá en semáforo rojo hasta el 15 de junio.



Además, se especificó que las cerveceras de la Ciudad de México podrán reanudar operaciones a partir del 1 de junio, al se catalogadas como una actividad esencial.