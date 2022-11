México, entre narco, pobreza, feminicidios y más tragedias: Obispos

Los obispos de México expresaron su preocupación ante la inseguridad, pobreza, secuestros, feminicidios, desapriciones, amenazas a la democracia, entre muchos problemas más que se viven en México.Tras la CXIII Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, fijaron su sentir a través de un comunicado, haciendo énfasis en la preocupación que sienten ante la realidad del país, pero también en su deseo de seguir colaborando en la construcción de un México más justo, fraterno, unido y en paz."Los tiempos actuales son complejos y desafiantes. Nos preocupan, entre otras cosas, la pobreza creciente y la destrucción del medio ambiente; la inseguridad y la violencia; el narcotráfico y la drogadicción; las extorsiones y los secuestros; los feminicidios y los miles de desaparecidos".Pero también enumeran dentro de los problemas graves de México, los desplazamientos forzados de tantos migrantes, quienes buscando una vida mejor, atraviesan el territorio nacional convertidos, tristemente, en mercancía humana.Otro punto que destacan son las amenazas a la democracia, la libertad religiosa y de expresión; la polarización ante las diversas propuestas políticas, alimentada,muchas veces, por quienes deben promover la unidad para el bien del país."Ante esta realidad, Jesús nos dice: no pierdan la paz ni se acobarden, palabras que nos llenan de esperanza y nos llevan a ser sensibles frente a la situación actual y a no quedarnos cruzados de brazos ante los problemas que afectan a todos."El Papa Francisco nos propone que no trabajemos de manera aislada, sino que hagamos un trabajo de respuesta conjunta: comenzando por las familias; involucrando a las comunidades, las escuelas, las instituciones comunitarias, las comunidades políticas, las estructuras de seguridad, sólo así se podrá liberar totalmente de las aguas en las cuales lamentablemente se ahogan tantas vidas".Los prelados aseveradon a través de este documento, que la percepción que tienen, es que la mayoría de los mexicanos sueña y está dispuesta a construir una sociedad en la que todos podamos sentarnos en armonía en la mesa común, "donde nadie tenga que comer las migajas que caen de la mesa, sino que como hermanos nos demos la mano para encontrar caminos nuevos en las relaciones sociales, políticas y económicas, que nos lleven construir una patria mejor para todos".Pero también destacaron como un signo de esperanza, la organización de conversatorios y foros, con miras a un diálogo nacional para acuerdos por la paz que involucre a diversos sectores de la sociedad civil y a los que deseen sumarse.