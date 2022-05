México esperará aval de OMS para aplicar vacuna cubana a niños: Bienestar

El delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, no descartó, como informó el Presidente , recurrir al uso de la vacuna cubana Abdala contra el COVID-19 para los menores de edad e incluirla en el Plan Nacional de Vacunacion."Entraremos una vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS)... primero tienen que autorizar ellos como recomendación, no como una opinión y menos de una farmacéutica, que se vacunen a menores de 12 años", dijo.Y en caso de que la OMS sólo autorice el uso de la Pfizer para el sector de 5 a 12 años, Huerta explicó que México esperaría las dosis previamente pagadas."Si nada más nos quieren autorizar la Pfizer, que manden la vacuna porque ya la pagamos y también con nuestra soberanía y de acuerdo con los órganos de salud mexicanos, que si la Abdala aplica para los de 12 años en adelante se tomará el criterio para la campaña nacional de vacunacion".Refirió que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) todavía no emite un pronunciamiento sobre el uso de Pfizer en niños, aun y cuando desde el pasado 3 de marzo existe un aval para dicho fin en su portal de Internet."Para empezar la COFEPRIS no se ha pronunciado. De verdad, créeme que lo que existe es una farmacéutica que dice tener una vacuna y algunas autoridades de Estados Unidos que la puedan respaldar pero no hay siquiera reconocimiento de la OMS", dijo.