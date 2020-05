México experimenta grandes problemas por coronavirus: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “México está experimentando problemas de coronavirus muy grandes”, razón por la cual California no quiere a personas llegando desde su frontera sur.



“México está tristemente experimentando problemas muy grandes por el coronavirus y ahora California, escuchen, no quiere a personas llegando por la frontera sur. ¡Un clásico! Tienen tanta suerte de que yo sea su Presidente. La frontera está muy controlada y el muro se construye rápidamente”, publicó en Twitter el mandatario norteamericano.



Actualmente, Estados Unidos registra un millón 161 mil 346 casos de COVID-19, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.



Además, hay más de 67 mil 600 muertos por el virus en el país.



México suma 23 mil 471 contagios y 2 mil 154 muertes.



Trump entra en modo campaña



Con tono optimista, Donald Trump predijo el domingo una vacuna contra el coronavirus para finales de 2020 y un año 2021 "increíble" en el plan económico.



A seis meses de las elecciones, el Presidente estadounidense soslayó los más de 67 mil 600 muertos en Estados Unidos por la COVID-19, una crisis sanitaria que se trasladó a la economá y que hizo disparar las solicitudes de desempleo a niveles nunca vistos.



Sentado junto a la imponente estatua de Abraham Lincoln, en el Memorial dedicado al decimosexto presidente de la historia de Estados Unidos, defendió enérgicamente todas sus decisiones para frenar la pandemia y rechazó haber actuado tarde.



"Creo que hemos salvado millones de vidas", dijo el inquilino de la Casa Blanca durante el intercambio virtual con ciudadanos transmitido en vivo por Fox News, un evento llamado "Estados Unidos junta: volver al trabajo".



Insiste en que es posible reabrir negocios



Enfrentando una devastada economía en pleno año electoral, el presidente Donald Trump insiste en que es posible reabrir negocios y al mismo tiempo proteger la salud de la ciudadanía en medio de la amenaza del coronavirus.



Ante preguntas del público el domingo a la noche, en una conferencia virtual desde el Monumento a Lincoln, el mandatario reconoció que hay temores válidos en ambos lados del argumento: de los que temen un resurgimiento de la enfermedad y de los que temen a la ruina económica si los negocios no reabren.



Trump aumentó su cálculo sobre la cantidad de muertes que el coronavirus causaría en el país, afirmando que podría llegar a 100.000 aunque hace poco estimó que sería unos 60.000. La pandemia ha causado 67.000 muertes en Estados Unidos hasta ahora.



“Miren, vamos a perder entre 75.000, 80.000 o 100.000 personas”, declaró Trump. “Eso es terrible. No deberíamos haber perdido ni a una sola persona. Esto debió haberse detenido en China”.