México importa más granos porque no apoya a su campo: UGOCP

La falta de apoyo al campo mexicano por parte de las autoridades provocó que este año incrementaran las importaciones de granos básicos.



Al respecto, el presidente de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), Luis Gómez Garay, indicó que crecieron un 8 por ciento las importaciones en granos básicos, es decir, llegaron al país más de 15 mil toneladas y la situación agravará en 2021 si no se etiqueta un presupuesto justo al campo.



Explicó que este 2020 hubo una disminución de 35 por ciento del presupuesto al campo pero además, las dependencias cerrarán el Ejercicio Fiscal con un fuerte subejercicio.



“Fue un año desafortunado debido a que desaparecieron la mayoría de los programas que iban encaminados hacia el fortalecimiento productivo de las actividades económicas del sector. Fueron desmanteladas las actividades en el tema agrícola, en el tema de frutales, en el tema de acuacultura, quedaron programas con cantidades mínimas de apoyo”, dijo.



Por ello, pidió a los legisladores votar por un presupuesto justo al campo mexicano, que ayude a desarrollar la actividad productiva del campo, que permita la tecnificación y los créditos que se requieren.



De lo contrario, advierto que se pondrá en riesgo la soberanía alimentaria y es que no hay una sola actividad que se esté desarrollando en el campo y si no existe inversión, en 2021 no habrá desarrollo.