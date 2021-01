México necesita paz, por elecciones “están muy bravos de lado y lado”: Obispo de Orizaba

México necesita paz, más en tiempos de elecciones, donde de lado y lado están bravos, expresó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, quien agregó que hay mucha confrontación.



"La paz la necesita mucho México por tanta confrontación que hay y más que le provocan por ahí. Ahora que vienen las elecciones están muy bravos de lado y lado, que Dios nos conceda serenidad para analizar qué mundo queremos, si violento o mundo de paz".



Agregó que la paz no es ausencia de guerra, sino es la plenitud de la armonía con Dios, fruto del encuentro con él y fruto de la justicia.



"La paz es una bendición de Dios pero también es tarea nuestra, entonces trabajemos por la paz en la casa".



Durante su homilía, también les recordó a los fieles que Dios no mandó el virus, que Él no está castigando con el COVID-19 a nadie.



"Debemos preguntarnos como hijos de Dios qué tenemos que hacer y en todo esto descubrir la respuesta de la palabra divina".



Añadió que en esta época de Coronavirus, no podemos expresar todo el cariño con el abrazo y beso y eso deja una enseñanza, "quizá no tuvimos lo suficiente para darnos el signo del regalito, quizá la cena fue más austerita pero sabemos que Dios está con nosotros y eso es más importante porque nos encontramos con el Señor".



"Por ejemplo, el canto y baile de una limosna para este pobre viejo, es una forma de vivir la alegría que no apaga el espíritu humano".



El prelado acotó que nada debe apagar la vida, aun con las adversidades que existen, pues cada persona sabía sobre su fragilidad.



"Hay una sacudida que nos ha dado este año, especialmente con el contagio, bicho que se transmite con tanta facilidad y ahora con los sustos que nos pegan las noticias con que tiene mutaciones; pero ante todo, somos llamados a disfrutar de la alegría".