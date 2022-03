México no es colonia de Rusia, China o EU: AMLO sobre informe de espías rusos

“México es un país libre, independiente y soberano, que no somos colonia de Rusia ni de China ni de Estados Unidos”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el informe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidense que advirtió que es en suelo mexicano donde Rusia tiene más espías desplegados en el mundo.Durante la conferencia mañanera en Cuernavaca, minimizó el informe de Washington al señalar que es una declaración.“Nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente y soberano y eso debe de saberse cada vez más porque parece a veces que no se entiende lo suficiente”, sostuvo.Reconoció que no se tiene información sobre este tema pero aclaró que “no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país que lo pueda hacer” pero a los delincuentes que cometen delitos se les detiene, no se permite ni a mexicanos, ni extranjeros.Dijo que hay que mandarles telegramas para recordarles que México no es colonia de ningún país extranjero, que somos una nación independiente, libre y soberana.El primer mandatario reiteró la política de no intervención y agregó: “Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a (ver) qué están haciendo en China, ni vamos a Washington ni siquiera a Los Ángeles, no nos metemos en eso”.Rusia tiene en México a la mayor proporción de miembros de la inteligencia operando en el país, advirtió este jueves el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen VanHerck.Durante una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado sobre la solicitud de presupuesto para el 2023, VanHerck fue cuestionado sobre los desafíos que representa el crimen trasnacional en la frontera con México.VanHerck explicó que la migración, el tráfico de personas y de drogas en la zona forman parte del crimen trasnacional organizado y que su mayor preocupación es que la “inestabilidad en la frontera y el crimen organizado crean oportunidades para actores como Rusia y China y otros países para buscar acceso e influencia” en Estados Unidos.Al referirse a las evidencias que tiene al respecto, VanHerck advirtió que “en este momento, la proporción más grande de miembros de la GRU (Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa) está en México. Se trata de personal de inteligencia ruso”, explicó el general. “Vigilan muy de cerca sus oportunidades para influir en oportunidades y acceso en Estados Unidos”, dijo sin mencionar cifras.La comandante del Comando Sur (Southcom) de Estados Unidos, general Laura Richardson, coincidió con el análisis. Dijo que “trabajamos muy de cerca con nuestras naciones aliadas” y resaltó la importancia de la cooperación en materia de seguridad. “Nuestros aliados realmente quieren trabajar con nosotros”, subrayó.La sesión fue para abordar temas de ciberdefensa a la influencia de Rusia y China en sus zonas de operaciones, la frontera sur de Estados Unidos, así como la necesidad de contar con más fondos en la solicitud para 2023 para proteger el Hemisferio Occidental de lo que llamaron “influencias malignas”, a las que además se suma Irán.En 2018, un gran jurado acusó a 12 miembros de la GRU de supuestamente haber penetrado en 2016 el servidor de correos del equipo de campaña de la entonces candidata presidencial Hillay Clinton, quien perdió ante Donald Trump. Rusia negó cualquier injerencia en las elecciones estadounidenses.