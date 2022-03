México no tomará ninguna represalia económica en contra de Rusia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no tomará ninguna represalia económica en contra de Rusia, que invadió Ucrania, porque quiere mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo.“Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto”.En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que hasta el momento no ha sostenido diálogo con Rusia y Ucrania; reiteró que la postura de su gobierno es en contra de la invasión de Rusia, de Chima, de Estados Unidos.“Ya fijamos nuestra postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y estamos promoviendo que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU, pero no podemos más, no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior”.Expresó que México apoya a todos los ciudadanos, incluido a los rusos, porque es un país fraterno donde se atiende y protege a los perseguidos y refugiados, pero en la cuestión económica no podemos cerrar nuestro territorio a nadie.“No consideramos que eso nos corresponda, pensamos que lo mejor es promover el diálogo para promover la paz”, destacó.