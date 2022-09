México no trabaja para contener la viruela del mono, reprocha médico

El médico Juan del Bosque Márquez, consideró que en México no se está haciendo trabajo de epidemiología necesario para contener la viruela del mono, que es el virus similar al de la viruela, pues varios países están usando medicamentos antivirales y vacunas que fueron desarrolladas para proteger.Resaltó que esta enfermedad no es tan mortal como sí lo es el COVID-19, pero requiere de atención pues es una situación de salud pública.“Es una enfermedad que sí amerita que se aplique vacuna, sobre todo de manera preventiva, aunque no ha habido una alarma tan grande como ha sido el COVID-19, sí se debe utilizar, sin embargo, como siempre vemos un retraso en las acciones que ya deberían de estar haciéndose esto es preventivo no curativo”.Añadió que las vacunas no sólo para este padecimiento sino para muchos otros son necesarias, pues ayudan a prevenir que se desarrollen cuadros graves. “Eso es lo que hay que explicarle a la gente, las vacunas son para prevenir, para curar a los que ya están enfermos sólo deben llevar su tratamiento”.El galeno consideró que sí ha habido un aumento del número de casos de viruela del mono en el país, y aunque no hay muertos, no deben las autoridades esperar a que esto suceda, incluso dijo que están mal desde el momento en que sus cifras y estadísticas no coinciden con la realidad."Ya vimos la experiencia anterior con el COVID-19, un país con 225 millones de habitantes como Estados Unidos tiene casi 100 millones contagiados en cambio México con 130 millones, tiene 6 millones de contagiados, que quiere decir que no los han detectado, que hay fallas en la materia de epidemiologia”.Comentó que aún y cuando la viruela del mono, no es tan letal sí es muy molesta, están identificados los grupos más vulnerables, pero ya es momento de traer la vacuna."Yo no sé para cuándo, en cuanto a la salud pública, es de terror ver las declaraciones del Secretario de Salud nacional y el director del INSABI donde está aceptando tácitamente que ha sido un fracaso, que tiene el INSABI pero que no tienen cómo repartir las medicinas, caray que hagan un convenio con la Bimbo o con Marinela o con Coca-Cola que las repartan, pero como dejan a la población sin medicamentos”.