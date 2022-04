México registra menor inflación que Estados Unidos en energéticos

El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Gobierno Federal prepara un plan para enfrentar la inflación y este se podría dar a conocer la próxima semana.En este sentido, el primer mandatario llamó a productores a sembrar, para ser autosuficientes en alimentos.López Obrador dijo que, gracias al control del sector público, México registra menor inflación en energéticos que Estados Unidos (0.6 por ciento contra 2.5 por ciento), por lo que se reforzará la intervención del gobierno en materia de alimentos.Dejó en claro que se ha avanzado “bastante” y se continúa en reuniones con empresarios y productores. “Aprovecho para decir a los productores del campo, pequeños productores, que ya estamos entregando apoyos y que hay que sembrar, hay que producir”, expresó.De igual modo, el primer mandatario sostuvo que ningún país puede salir adelante sin producción, por lo que consideró fundamental la siembra de maíz, frijol, arroz, entre otros cultivos, para no depender.Al respecto, asentó que se debe ser autosuficientes en alimentos, “y eso es lo que estamos tratando ahora, fortalecer la producción y dar facilidades para que haya libre mercado, que no haya aranceles y que podamos adquirir lo que nos convenga en el extranjero; sobre todo, productos de la canasta básica”.El titular del ejecutivo federal se refirió a productores, campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios, a quienes les señaló que es tiempo de sembrar, sin importar el tamaño de las parcelas, porque se está ante las primeras lluvias del año.“Ayuda mucho para tener los alimentos básicos porque es un desajuste mundial que se produjo o se precipitó con la pandemia, y luego se agravó con la guerra”.También, expuso que aún es tiempo del diálogo para normalizar las relaciones económicas afectadas por el conflicto en Ucrania y llamó nuevamente a buscar un acuerdo para garantizar la paz y no perjudicar la economía, porque eso significa afectar a los pueblos.“Nosotros nos vamos a proteger aquí, ya estamos trabajando en eso y vamos a procurar tener inflación baja con relación a otros países, pero es un fenómeno mundial. Por eso también es otro llamado de atención”, finalizó al considerar como un absurdo dejar de producir apostando a comprar en el extranjero con apertura comercial indiscriminada, ya que se puso a competir al productor nacional con productores extranjeros en condiciones de desigualdad, por lo que se pronunció por regresar a las políticas de apoyo al campo para aminorar la dependencia.