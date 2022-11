México representa alto riesgo para los periodistas, señala Sacerdote

El gremio del periodismo debe ser protegido y no atacado, mucho menos vulnerado, indicó el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez, quien agregó que los integrantes de este sector ya están expuestos por su misma actividad.“En estos momentos México vive en estado crítico de violencia que afecta a todos los sectores y como sabemos, después de los países que están en guerra, México vive un panorama de alto riesgo para el ejercicio profesional de los periodistas”.Añadió que a todo esto se le suma la descalificación que se ejerce a esta actividad profesional, a veces desde las tribunas, lo cual no abona al respeto ni a la integridad de los periodistas.“Creemos que hay mucho por hacer, para proteger la labor periodística, para que esta se ejerza con libertad, fortaleza que debe de tener un gremio como este”.En recientes fechas Balbina Flores Martínez integrante de Reporteros sin Fronteras, aseguró que existen zonas de alto riesgo en México para los periodistas y que esos contextos de violencia se mueven constantemente y mañana puede ser que tengamos otros estados que se incorporen a este mapa.Además que la prensa en México es una prensa silenciada, pero sobre todo que está sumergida en el temor desde hace varios años y que no ha podido salir de ahí, además de la impunidad.