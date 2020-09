México supera los 700 mil casos de COVID-19; hay 73 mil 967 muertes

José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, durante la actualización del informe diario sobre la pandemia a causa del Sars-Cov2 informó que ascienden a 73 mil 967 las defunciones a causa del virus, pero a pesar de ello el descenso tanto en contagios como decesos continúa con una tendencia a la baja.



Así lo señaló el funcionario durante la conferencia de salud realizada desde Palacio Nacional, donde precisó que suman un millón 589 mil 975 personas las que han sido estudiadas, donde 700 mil 580 han sido confirmadas y 75 mil 754 permanecen en sospecha. Reiteró que para la semana 37 el descenso de contagios y defunciones van a la baja, pues el 51% de los casos dieron negativo.



Recordó que, aunque el semáforo sanitario se coloque en verde, debido a la reactivación de las actividades, se deben mantener las medidas de sana distancia, pues dependiendo de qué tan bien se sigan llevando las acciones preventivas, se verá reflejado en un incremento o disminución de los contagios.



“Es importante acatar estas recomendaciones en cualquiera de los municipios donde nos toque vivir, porque dependiendo que tan bien implementemos estas recomendaciones de sana distancia el riesgo podrá mantenerse controlado y no tendremos incrementos importantes. Estos nuevos hábitos llegaron para quedarse”, puntualizó.



También dio cuenta de la disponibilidad hospitalaria a nivel nacional para camas de atención general, donde se totalizan 30 mil 775 camas, de las cuales 21 mil 672 camas están disponibles y nueve mil 103 se encuentran ocupadas.



Entre las cinco entidades que reportan mayor ocupación está Aguascalientes con el 54%, seguido de Colima con el 52%, en tercer sitio se ubica Nuevo León con el 47%, la Ciudad de México con el 44% e Hidalgo con 37%.



Con respecto a las camas con ventilador a nivel nacional se contabilizan 10 mil 503 camas, donde siete mil 935 están disponibles y las que se encuentran ocupadas suman dos mil 568.



Alomía Zegarra, indicó que los estados con más camas con ventilador que tienen los porcentajes con mayor ocupación están en el primer lugar la Ciudad de México con el 41%, seguida de Aguascalientes con el 40%, Nuevo León están en la tercera posición con 39%, Coahuila con 33% de camas ocupadas y Colima con el 32%.



Vacunación contra influenza



Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aclaró con relación a la iniciativa de arrancar la vacunación contra la influenza en Jalisco, que esta iniciativa no sólo es de una entidad sino es a nivel nacional, pues data desde 2007 y es al personal de salud a los primeros que se les aplica; para la población en general inicia el 1 de octubre próximo.



López Gatell, apuntó que algunas autoridades sanitarias estatales podrían inquietarse por no haber recibido su dotación de vacunas contra la influenza, pero aseguró que les llegará a todas las personas en todo el país. Agregó que la entrega de las vacunas está siendo dotada según las capacidades instaladas de la red frío y se empezó con las entidades que tenían la mayor capacidad de usarlas de manera inmediata.



El Subsecretario adelantó que se distribuirán 18 millones de dosis para este año, tres millones más que en gobiernos anteriores para la Secretaría de Salud. Y para el conjunto del sector salud a nivel nacional se distribuirán 36 millones de dosis.



Las primeras dosis entre la población están destinadas a personas en sectores vulnerables como: adultos mayores, niños menores de 5 años, personas con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, cáncer, infección por VIH y mujeres embarazadas.