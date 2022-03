México tendría autosuficiencia energética en 2023, estima AMLO

En su conferencia matutina desde Chiapas, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, proyectó que para el 2023, México tendría autosuficiencia energética, gracias a la inversión en la rehabilitación de 6 refinerías más la adquisición de Deer Park en Texas.Al indicar que los precios de los combustibles no aumentarán en nuestro país gracias a un proyecto de rescate a la industria petrolera, el mandatario federal aseguró que la refinería de Dos Bocas espera iniciar operaciones este 2022.“Ahora estamos extrayendo más petróleo crudo y estamos procesando la materia prima en nuestro país, porque invertimos más de 30 mil millones de pesos en la modernización de las 6 refinerías que heredamos, además de eso compramos la refinería en Texas, Deer Park y estamos construyendo una refinería en Dos Bocas”.“Para procesar 320 mil barriles diarios y esa refinería entraría en operación este mismo año.”Indicó que para el próximo año, México podría ser autosuficiente en gasolina y en diésel, para así no depender del extranjero. Además, planteó la posibilidad de la autosuficiencia alimentaria.En su mensaje aseguró que no habrá aumentos en los precios de la gasolina, diésel y luz, situación que no sucede en otros países en Estados Unidos, donde es casi el doble. Esto derivado del conflicto armado entre Ucrania y Rusia.