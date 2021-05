México vive la intención de aplastar voces disidentes, alertó Federico Reyes Heroles

México vive la arbitrariedad de intentar aplastar a las voces disidentes, alertó el escritor y politólogo Federico Reyes Heroles, en la Mesa Tiempo Político de la Cátedra Interamericana “Carlos Fuentes” de la Universidad Veracruzana.



“Existe una intención de aplastar a las voces disidentes, y aquí habemos varios que hemos sido tocados desde el púlpito, ‘yo no aguanto la disidencia’, es la instrucción”.



Y así, desde el Poder comienza una acción de buscar en los disidentes un defecto, como el fundar Transparencia Mexicana, ironizó el ponente.



“Nos gustaría saber: ¿qué diría Carlos Fuentes de este 2021? Lleno de tensiones, sorpresas y contradicciones del Gobierno en turno”, cuestiona el analista Reyes Heroles.



“¿Qué diría Carlos Fuentes de este México de hoy?, donde sí: se intenta instantáneamente retomar los hilos de nuestra historia y negar algo que el maestro O’Gorman decía: ‘’hay que alejarnos de las revoluciones y hay que observar la evolución de las cosas, de la educación’”.



“De la noche a la mañana se está reinventando la República y pareciera que esto no camina al ritmo del café instantáneo como dice Carlos en su libro. El café instantáneo no es trasladable a la realidad social”, comparó.



Reyes Heroles agrega que, ante el cambio, Carlos Fuentes escribe que se “debe salir del calendario oficial” y buscar nuevos calendarios, plantear nuevas fechas, pero siempre adelante, no para atrás.



“Y lo curioso es que ahora estamos inventando fechas que nos quedan atrás: queremos volver a ser un país que dependa del petróleo, lo cual es un anacronismo vergonzoso del resto del mundo, buscar una autosuficiencia que no nos queda clara porqué pues al fin y al cabo el auto eléctrico da la vuelta de la esquina”.



Para Reyes Heroles, costaría trabajo ver a un Carlos Fuentes que aplauda el recorte al presupuesto de Cultura, cuando el escritor creía en la educación y la cultura.





“No creo que estaría contento, contento no estaría que se eclipsa un México que de alguna manera ha crecido en la tensión de sus orígenes y de instancias democráticas, un México tenso que al fin y al cabo buscaba ir adelante y no atrás”.



Por su parte, al participar en la Mesa “Tiempo Político”, de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, la escritora Soledad Loaeza advirtió que, si bien los Presidentes prometieron un “cambio”, entre ellos José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, sus fundamentos flaquearon en la debilidad dado que aspiraban a alcanzar la estatura de su predecesor Lázaro Cárdenas.



“Incluso ahora, el Presidente no podría alcanzar la estatura de Cárdenas, porque no hay esa serenidad, no hay esa determinación de hacernos sentir seguros a nosotros mismos, al contrario”, dijo Loaeza.



Explicó que, en sus letras, Carlos Fuentes admite que Cárdenas es la vara con la cual se miden todos los presidentes mexicanos, dado que el de Michoacán es el único que despierta respeto a los políticos en el Poder.



“Cárdenas fue grande porque quiso que México fuera grande, no como ahora (dice Fuentes en Tiempo Mexicano) que el poder se ha empeñado en empequeñecernos y en hacerse grande a costa de nosotros mismos”.



Por lo que, en su libro de 1971, Carlos Fuentes enfatiza que, si se quiere comparar con Cárdenas, el Presidente debe dejar de acusar, señalar, y mostrar una confianza contagiosa en la capacidad de los mexicanos para luchar, organizarse y gobernarse a sí mismos.