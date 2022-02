México y su litio: rescatar lo que se pueda

Desconozco a quién se le ocurrió en los años 70 representar al territorio nacional como un cuerno de la abundancia; pero no hay duda en cuanto a su origen. Esa alegoría fue tomada de mito griego en el cual Zeus y la cabrasu nodriza, son los protagonistas. Se dice que este dios, mientras era alimentado por la cabra, jugando con sus rayos le rompió un cuerno. Para compensar a Amaltea, al cuerno roto Zeus le confirió el poder de conceder todo lo que deseara quien lo poseyera; es decir ABUNDANCIA. Con el otro, conformó la constelación de Capricornio (Graves Robert: Los mitos Griegos; Tomo I).Dos extranjeros fomentaron esa imagen extraordinaria y mítica de nuestra Patria: Hernán Cortés con sus cartas y el naturalista alemán Humboldt con sus estudios. Al respecto, Justo Sierra (1848-1912, escritor y fundador de la UNAM) viendo la extrema pobreza en la mayoría de la población, matizó tal descripción afirmando: “México es naturalmente rico pero económicamente pobre”. Carlos Díaz Dufoo,agregó una especie de lamentación al expresar que al territorio, por su orografía, no se le podía sacar mucha ventaja. Finalmente esta idea de abundancia dejó de fomentarse con la llegada de los tecnócratas formados en E.U.A, probablemente por causar indignación en quienes, al vivir rodeados de riqueza, contrastaban su pobreza con la enorme riqueza de unos pocos.Lo cierto es que a pesar del saqueo iniciado desde la conquista y después de medio milenio de exhaustiva explotación del territorio seguimos viviendo en “el cuarto país con mayor megadiversidad del planeta”, de acuerdo con la CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). Nuestros recursos naturales continúan siendo variados y abundantes, aunque entregados, casi en su totalidad, a la rapiña nacional y extranjera.Los recursos mineros (metálicos y no metálicos) son un ejemplo de lo anterior. México posee buena parte de los 28 minerales considerados “” tales como el cobre, plomo, zinc, plata, titanio, oro, estaño, platino. A estos deben sumarse las tierras raras, el uranio, las calizas, el coltán, niobio, berilio o molibdeno. Todos ellose indispensables para la industria aeroespacial, militar, electrónica, médica, automovilística, materiales de construcción y metalúrgica, etcétera ¡Son el futuro del desarrollo tecnológico¡Además, México tiene titanio, petróleo yen abundancia. Sus reservas probadas han sido incrementadas recientemente.Servicio Geológico de Estados Unidos)Las empresas extranjeras ya zopilotean el LITIO de Sonora por medio de Bacanora Lithium, principalmente. En Baja California, Pan American Lithium, dispone de una buena concesión. Por su parte el Servicio Geológico Mexicano (SGM) estimó que hay yacimientos de litio en al menos ¡18 Estados de la República!Aunque el Presidente no puede tocar las concesiones mineras (prorrogables hasta por 50 años, art. 15 Ley Minera), ha prometido que los nuevos yacimientoal menos en las partes no concesionadasdijo. En estos momentos, oficialmente, mineras canadienses, yanquis, inglesas y chinas poseen en conjunto la concesión de 95 mil hectáreas y tienen en trámite otras 527 mil. Lo recomendable sería nacionalizar ese recurso tal como lo propuso el senador de MORENA Alejandro Armenta. Pero al perder la mayoría en el Congreso (2021) AMLO no puede ya cambiar la Ley Minera ni cancelar las concesiones ya amarradas por el PRIAN. El artículo 6 de esa nefasta Ley impide, por ejemplo, resolver justamente los conflictos laborales y ecológicos generados por las empresas al considerar la extracción PRIVADA “Volviendo al litio y para enfatizar su importancia GEOESTRATÉGICA, debe agregarse que este metal es común en las aleaciones empleadas en la industria aeronáutica, elaboración de cerámicas, lentes y telescopios; tiene aplicaciones ¡NUCLEARES! Con él, como componente, se produce hidróxido, cloruro, carbonato, bromuro, nitrato, etcétera, utilizados en la elaboración de esmaltes, lubricantes, secantes,celulares, computadoras, relojes y sales para tratamientos psiquiátricos. El, es fundamental en la confección de filtros de purificación de aire empleados en las naves espaciales y submarinos. El llamado “” podría sustituir al petróleo, próximo a agotarse (2060), y contribuir a reducir la quema de combustibles fósiles, generadores de gases efecto invernadero causantes del calentamiento global.Tesla, fabricante de baterías de litio para autos, a través de su empresa Bacanora asociada a Gangfeng Lithium prevé extraer en 2023, 17 mil 500 toneladas de los yacimientos mexicanos localizado en Bacadéhuachi, Sonora. Dicha trasnacional localizada en Nevada a 400 kilómetros de nuestro yacimiento incrementará la extracción a 35 mil toneladas en 2024. La estadounidense Albermale, a través de su filial Rockwood Lithium, actualmente posee 33% del mercado mundial cuya demanda es de 429 mil toneladas anuales y se estima se incrementará a 1.8 millones dentro de 9 años.En este febrero, a pesar de la advertencia de AMLO, la COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica) autorizó a Bacanora Lithium transferir su concesión a la empresa china Ganfeng cuyo plan contempla sacar 250 millones de toneladas de litio. Ese organismo creado por el PRIAN para regular la competencia en el mercado en realidad se ha dedicado a favorecer a los grandes empresarios saqueadores, hoy unidos en un embate parecido a uncontra la 4T. Alejandro Armenta y otros senadores de MORENA denunciaron a la COFECE ante la Fiscalía General de la República (FGR) por ese extraño movimiento.Para el año actual (2022) se ha pronosticado que los mercados mundiales demandarán 636 mil toneladas de litio. Naturalmente esa euforia por el metal blanco se ha reflejado en su precio: de 14 mil 130 dólares que constaba la tonelada en 2020, pasó a 35 mil 700 dólares a finales del 2021 disparándose 152%. Este año la tonelada de carbonato de litio alcanzó a cotizarse ya enMientras nos distraen con fuegos reales y artificiales, el poder económico sigue repartiéndose el pastel y polarizando peligrosamente a los mexicanos que sólo al televisor atienden.