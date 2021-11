México ya se transformó, la 4T se consolida este sexenio: Héctor Vasconcelos

El senador de la República, Héctor Enrique Vasconcelos y Cruz, aseguró que la universalidad del acceso gratuito a la salud se logrará al final del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.Al hacer un balance de los casi tres años del Gobierno de López Obrador, indicó que sí se ha logrado transformar la vida de los ciudadanos en el país, aunque la consolidación de la "Cuarta Transformación", consideró, se logrará al final de su mandato."Estamos a punto de llegar a la mitad del periodo del Presidente de la República, creo que se ha logrado hechos que transforman la vida de México, pero creo que la consolidación del régimen se verá al final, que se haya logrado llegar a las metas que nos propusimos", manifestó en entrevista desde la Sala de Cabildo del Ayuntamiento Capitalino, donde recibió un reconocimiento por parte de las autoridades capitalinas.El legislador federal por MORENA, miembro fundador de este partido y exembajador de México, insistió que la siguiente mitad del sexenio debe enfocarse a "consolidar lo ya sembrado"."Consolidación es lo que queda y yo espero que dentro de tres años los resultados van a ser abrumadores en el sentido de que hemos llegado a transformaciones de fondo, a lo largo y ancho de la vida de la nación", expuso Vasconcelos y Cruz.Sobre la sucesión presidencial y los nombres de posibles candidatos dentro de su partido, el integrante de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, prefirió no emitir una opinión, pues dijo que falta un año y medio para decidir quién abanderará al Movimiento de Regeneración Nacional."En eso no me quisiera meter ahora porque es muy prematuro, para la selección de candidatos falta año y medio, de eso ya hablaremos en su momento", precisó.El hijo de José Vasconcelos —fundador de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y su primer titular—, mostró su alegría de estar en Xalapa, donde este lunes ofreció una conferencia magistral en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV), sobre los conceptos básicos que dieron origen a esta dependencia federal."Ahora con esta distinción que me hace el Ayuntamiento de Xalapa, que nunca esperaba, mucho más", indicó en la entrevista.