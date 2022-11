Mi hija quedó traumada, dice mamá de alumna maltratada por docente, en Zaragoza

Una docente del jardín de niños “Manuel Gómez Pedroza” del municipio de Zaragoza, en la zona sur de Veracruz, fue destituida luego de haber puesto de cabeza a un estudiante y agredir a coscorrones a otros más.La madre de una alumna agraviada, informó que su hija quedó traumatizada por lo ocurrido y ahora ya no quiere ir al plantel.“Yo soy madre de una de las niñas afectadas, la docente puso a mi niña de cabeza porque en una actividad no pudo poner las figuras como debe ser y entonces puso a mi niña así para que sintiera lo que el animalito sintió. Así lo está repite y repite mi hija, que la castigó, está traumada, ya no quiere venir a la escuela. Estoy indignada, no es posible que una profesora preparada le haga eso a alguien que no se puede defender. Los niños están vulnerables”, dijo.Reveló que se enteró por otro padre de familia que le dio a conocer lo ocurrido pues su hija tenía miedo de contarle.La docente en cuestión fue identificada como Isaura Capistral, quien ejerció la violencia en el plantel ubicado en la calle 20 de Noviembre, de la colonia Centro, en Zaragoza.El pasado 14 de noviembre, representantes sindicales del SNTE, arribaron al plantel para firmar un convenio con los padres de familia, sin embargo, debido a que el documento no decía los motivos reales, los molestos papás decidieron no rubricarlo.Por ello, se manifestaron afuera del plantel educativo y exigieron la destitución de la educadora que a su vez era la encargada de la escuela. Esto se logró este 16 de noviembre.Los padres pidieron a las autoridades educativas que no permitan que la profesora regrese el próximo ciclo escolar pues temen que vuelva a ejercer violencia contra los estudiantes.