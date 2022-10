Mi modelo económico no es copia; es nuevo, muy mexicano y da resultados: AMLO

Al manifestar que “no es copia” y “muy mexicano”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su modelo económico que ha impulsado su Gobierno podría ser calificada como “social, democracia, participativa y humanista” y aseguró que este ha dado resultados.En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el jefe de Ejecutivo federal afirmó que la clave para que su modelo económico esté dando resultados ha sido destinar el presupuesto al pueblo y en especial a los más pobres.Reprochó que sus adversarios conservadores estén buscando modelos o recetas económicas en el extranjero.“¿Cómo se llamaría ese modelo? ¿Cuál sería el nombre?”, se le preguntó.“Ya hablé y en una ocasión escribí un libro que se llama La Economía Moral, pero podría ser social, democracia participativa y humanista. Nunca me he puesto a caracterizar lo que estamos haciendo, pero sin duda es algo del todo nuevo, muy mexicano, no es copia.“Porque además las ciencias sociales y en la economía no se puede extrapolar. Cada país tiene su historia, su idiosincrasia. Nosotros tenemos la ventaja de poseer una historia importancia en lo económico, en lo social, en lo político. Ya lo dije, en lo cultural es un país extraordinario con mucha grandeza cultural. Es un gran país, sólo los acomplejados conservadores andan buscando modelos o recetas en el extranjero”.En Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que su modelo económico está inspirado en los planteamientos y luchas de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero, en Lázaro Cárdenas.“Yo estoy muy satisfecho porque nuestro modelo se puede llamar así, está dando resultados y en qué estamos, ¿cuál es lo esencial? ¿Cuál es la clave? No permitir la corrupción y destinar el presupuesto a la gente, al pueblo y en especial, a los más necesitados, a los más pobres”, agregó.