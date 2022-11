Mi suegra me robó a mi bebé, denuncia mujer de Boca del Río

La Fiscalía General del Estado emitió “Alerta Amber” para localizar al bebé de 2 meses Eithan Danilo Martínez Ramírez, quien fue plagiado a los 17 días de nacido. Su madre responsabiliza a su suegra.Brenda Lizet Canche Castañeda, de 22 años, originaria de Boca del Río y madre del pequeño, relató que María del Rocío “N” mamá de su expareja la obligó a parir con ayuda de una partera para que no fuera a ninguna clínica, pese al riesgo que implicaba dar a luz en esas circunstancias.Acusó que su exsuegra ya había planeado quedarse con el recién nacido, pues al parecer intentó hacer lo mismo con otra expareja de su hijo.“El 25 de septiembre yo me alivie con una partera en el municipio de Medellín, mi exsuegra me dijo que era lo mejor pero ya tenía planeado quedarse con el niño, puso los documentos como si ella hubiera lo hubiera parido, como si ella fuera la madre, ella intentó hacer lo mismo con otra pareja de su hijo, pero a mí me manipularon mucho, me chantajearon, yo estaba alejada de mi familia y eso lo aprovecharon”, dijo.Tras varios días, su exsuegra dijo que llevaría al bebé al médico y fue la última vez que lo vio, incluso al exigir que le llevaran a su hijo, fue agredida por su expareja.La joven madre ya presentó la denuncia por sustracción de menor, pero no cuenta con ningún documento más que el testimonio de la partera para recuperar a su hijo.“Brayan, mi expareja le pidió a su mamá que llevará al niño al doctor y que por ahí le comprara algunas cosas y desde ese día ya no supe más de mi hijo, cuando yo le exigí a Brayan que se trajera a mi hijo, el me golpeo, me quiso tener encerrada y me robo mis documentos y mi dinero”, expone.La madre de familia teme que los presuntos secuestradores puedan llevarse al bebe a otro estado y alejarlo para siempre de ella, por lo que pide la intervención de alguna institución así como de autoridades para ayudarla a encontrarse con su pequeño.La FGE emitió una orden de presentación para Rocío “N”, pero no acudió a la audiencia, por su parte, Brenda pide ayuda para localizar a su bebé y a su ex suegra.