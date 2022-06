Mientras AMLO siembra árboles, Xalapa los está tirando

Ante la tala de árboles en Xalapa, la diputada federal, Ivonne Cisneros Luján, aseguró que no es posible que mientras el Presidente de México está sembrando árboles, en Xalapa se estén talando.Pues según palabras de la diputada, los “árboles no son propiedad del Gobierno Municipal, son propiedad ciudadana”.La morenista aseguró que hasta el momento no hay una cifra de cuántos árboles se están talando pero que el cambio es muy notorio.“No podemos ser ejemplo nacional e internacional en siembra de árboles y que aquí en Xalapa estemos talando sin la suficiente evidencia para que eso deba hacerse”, comentó Cisneros.Ante el estudio del alcalde Ricardo Ahued que asegura sustentar la tala en la ciudad, dijo “se necesitaría conocer el estudio, el cual no puede ser sustentado en la opinión de una persona. Propongo que por parte de Cabildo se integre una comisión interinstitucional, considerando la fortaleza de conocimiento científico con la que contamos en Xalapa, tenemos al INECOL y a la Universidad Veracruzana, así como la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA)”.“Yo personalmente le pediré al Alcalde que se conforme una comisión de expertos, de científicos que analicen la situación que está pasando con la tala en Xalapa”, comentó.La diputada afirmó que ciudadanos se han organizado para pedirle al Presidente Municipal reflexionar.“No podemos como Gobierno de la 4T no cuidar. Estoy totalmente con las y los ciudadanos que buscan parar este tipo de políticas”, dijo.