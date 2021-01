Mientras "invasores" talan bosques de Coatepec, SEDATU ni se mueve

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) continúa sin poner un alto a la invasión de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en Coatepec.



Lo anterior pese a que quienes se dicen legítimos propietarios de las tierras en disputa han demostrado con peritajes que la organización irrumpió con documentos falsos la superficie conocida como Sierra Alta, misma que abarca unas 2 mil hectáreas.



Uno de los dueños afectados, Ari Sebastián Brickman, refirió en entrevista que la SEDATU ignora las escrituras presentadas por 100 de los 500 propietarios, aunque algunos han accedido a apoyos federales para preservar el entorno a partir de estos documentos.



“Es una zona rica en agua, la mayoría de los propietarios formamos parte de FIDECOAGUA y recibimos un pequeño recurso desde hace 15 años precisamente para cuidar esa zona; obviamente no darían dinero si no tuviéramos escrituras”, declaró.



Detalló que interpusieron diversos amparos a través de su abogada, Itzel Jurado Ortiz, tanto por el deslinde que inició la dependencia y su negativa de permitirles acceder al expediente. También denunciaron a los integrantes de la CIOAC por despojo ante la Fiscalía del Estado, procediendo a la par ante la FGR y la Secretaría de la Función Pública.



El afectado añadió que también solicitaron una audiencia de restitución provisional de los bienes que actualmente se encuentran despojados, lo que implicaba el desalojo de los invasores, pero el juez a cargo no dio ha lugar a la medida solicitada el pasado 8 de enero.



Sebastián Brickman subrayó que la SEDATU podría cancelar el deslinde de esta zona, considerada parte de una reserva ecológica del municipio, pero la representante en Veracruz, Angélica del Carmen Menéndez Rodríguez, no se ha dado a la tarea de revisar las escrituras y de constatar que los documentos que presentó la CIOAC son falsos.



“Hay elementos suficientes para detener el trámite y sí podrían hacerlo. Pero ante la suspensión definitiva que tenemos contra el deslinde interpusieron un nuevo recurso”, reveló.



El propietario recordó que hay ambientalistas organizados que están dispuestos a defender el terreno y a las diversas especies de flora y fauna del lugar, puesto que el juez primero de distrito del Estado es concedió la suspensión definitiva en el expediente 373/2020 para que los invasores no dañen la zona.



Ari Sebastián Brickman mencionó que los dueños también han recibido amenazas e intimidaciones de miembros de la Central Independiente, quienes han realizado siembras en bosques, desmonte y limpia.