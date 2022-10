Mientras matan a mujeres en Veracruz, “mucho discurso pero pocas acciones”

Las integrantes de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz (REMUFEVER) elaboraron un altar en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa, en la plaza Lerdo, para recordar a las víctimas de feminicidio en este 2022.La activista Estela Casados González refirió que el Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres registra 68 feminicidios tan sólo de enero a septiembre.Además, van 79 homicidios contra mujeres en la entidad, lo que en su opinión demuestra que es urgente un cambio además de que no se debe de invisibilizar el problema.“Lamentablemente siempre tenemos la misma respuesta; mucho discurso políticamente correcto pero pocas acciones estratégicas que redunden no en que se vote más por unos y por otros, sino en que se salvaguarden más vidas”, declaró.Casados González dijo que en el discurso se reporta una reducción de feminicidios, pero en los hechos esto no ocurre así en Veracruz.“Si lo mides confrontando números con los adversarios políticos de administraciones pasadas pues en realidad creo que ese no es el parámetro; debería ser que ya no haya feminicidios, que los casos de quienes hayan sido víctimas se resuelvan y que las mujeres nos sintamos seguras en las calles”, opinó.