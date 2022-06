Mientras no se garantice alimento a familias, seguirán depredando Pico de Orizaba

Aunque es un hecho que el Parque Nacional Pico de Orizaba se sigue talando a pesar de los esfuerzos de autoridades y asociaciones, mientras no se ofrezcan opciones productivas a las comunidades, eso no va a cambiar, señaló el representante del Fondo Ambiental Pico de Orizaba Edgar Chahín Trueba.Comentó que es una situación muy seria la que está ocurriendo, pero quienes lo están dañando no es porque sean malos, sino porque viven en la miseria y mientras no se garantice el alimento de sus familias, seguirán talando.Agregó si bien el problema es grave, hay gente que va tomando conciencia y se sube al tren de actividades que se realicen y que puedan ayudar a evitar la depredación del Parque Nacional y a la vez generar algún ingreso para la población.Recordó que con miras a ello se continúa trabajando en el proyecto para reinsertar venados en esa área, el cual ha sido muy largo y costó trabajo.Actualmente, mencionó, ya se tienen venados en un lugar confinado y lo mejor es que ya se están reproduciendo ahí.Mencionó que la intención es que en su momento se puedan soltar los ejemplares y en el momento en que se haga la gente debe estar consciente de que no los puede matar porque es parte de un proyecto cinegético que ha tenido mucho éxito en otros lugares del mundo, como Europa, Estados Unidos y Sudáfrica.Indicó que las comunidades deben saber que habrá cazadores que subirán y pagarán mucho por un ejemplar que cacen, y así a la gente le irá mejor que matándolos ellos mismos para comer.