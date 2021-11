Miércoles de cine en el Xallitic con “Mano de Obra”, del director David Zonana

Todos los miércoles de noviembre se realizarán proyecciones de cine al aire libre, con películas del Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM) 2021, que se llevarán a cabo, en punto de las 19:00 horas, en la explanada del Teatro del Estado y la explanada de la Plaza Xallitic.La edición de este año del festival de cine FICUNAM, cuyo objetivo principal radica en difundir y divulgar la cultura del séptimo arte, así como profundizar en las nuevas tendencias y retos que el cine contemporáneo presenta, llega a Xalapa en este mes de noviembre.Los que serán proyectados en la Capital del Estado reflejan diferentes temas, puntos de vista, voces y narrativas fílmicas de México y el mundo; además, el público podrá analizar, discutir y reflexionar sobre problemáticas específicas mediante sesiones de diálogo que se realizarán al término de cada función.A la Capital de Veracruz llegan cuatro interesantes filmes, cuyas proyecciones fueron organizadas por el Ágora de la Ciudad.Este miércoles 3 de noviembre será la primera función en la plazuela del Xallitic. Se trata de la película “Mano de Obra”, del director David Zonana. En este mismo lugar habrá otra función el día 24 de noviembre, donde se compartirá el proyecto cinematográfico “¿Qué harás cuando Dios muera?”, del director Hugo Villaseñor Alcázar.Por su parte, en la explanada del Teatro del Estado se proyectará, el miércoles 10 de noviembre, la película “If It Were Love”, del director austriaco Patric Chiha. Y para el miércoles 17 se presentará el largometraje mexicano “Cosas que no hacemos”, dirigido por Bruno Santamaría Razo.Otras sedes, fechas, horarios, actividades y suplementos del Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM) pueden consultarse en www.ficunam.unam.mx.