Migración se intensifica tras finalizar temporada de Zafra en región cañera del Estado

Para habitantes de esta región cañera de Veracruz, la emigración hacia el norte del país continúa siendo una aspiración importante, mientras que en otros persiste la idea de irse a Estados Unidos ante falta de empleos bien pagados en esta parte de México, donde ya prácticamente acabó la zafra y empieza la temporada baja de trabajo para productores locales, donde el salario se reduce y empiezan las preocupaciones económicas, por lo que cada semana se observa a familias completas que buscan irse.Con la nostalgia reflejada en su rostro, los pobladores deciden deja la tierra que los vio nacer, echan su maleta al autobús y piden al resto de su familia que se suban.Tal es el caso de Rodolfo, mixteco de la localidad Xúchiles, quien se va con su familia a Guaymas, Sonora para probar suerte en la siembra de hortalizas. De su poblado en el municipio de Omealca, salieron el pasado martes alrededor de 50 personas que, de irles bien, dicen que allá se quedarán a seguir trabajando indefinidamente.Al preguntarle por qué emigra, este campesino respondió, muy al estilo veracruzano: “a que chingaos nos quedamos aquí, si no hay trabajo y el que existe es mal pagado, porque con 200 pesos diarios no vive mi familia; solo el presidente de la República asegura que si le alcanza, a nosotros no y eso que solo comemos frijoles con huevo, tortillas, chile y quelites del campo”.Niños y jóvenes dirigen su vista al frente y se despiden de Omealca, su tierra, con la esperanza de ganar unos pesos más. Como lo señaló don Rodolfo, aquí los ingenios están terminando de zafrar y empiezan los trabajos de riego de herbicidas y fertilizantes que, por cierto, al estar agotados en el mercado sus precios se elevan exponencialmente, alcanzando costos de hasta 23 mil pesos, cantidad que pocos productores locales pueden desembolsar.Don Rodolfo lamentó que al gobierno no le preocupe el campo, considerando que de nada sirve que Veracruz sea tan rico si hay gente tan pobre; también comentó que no es posible que los Estados del norte del país se parezcan más al paísvecino país (E.U) y por lo tanto estén mejor que los estados del sur: “es lo que no entiendo” dijo.Y es que en esta región de Omealca y Tezonapa cada semana salen seis autobuses hacia varios Estados del norte del País, cuyos pasajes se agotan por aquellos quienes buscan cosechar sus sueños. Unos se dirigen a Baja California, al corte de uvas; otros van hacia Hermosillo, para el cultivo del Maíz; hay quienes buscan ir a las maquiladoras de Ciudad Juárez y están también los que van a Culiacán, para laborar en el cultivo de tomate, pepino, chile, berenjena, arroz, trigo, sorgo y otros vegetales.