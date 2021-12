Migrantes acusan a policías estatales de amenazas y robo, en Coatzacoalcos

Elementos de la Policía Estatal fueron señalados por migrantes en Coatzacoalcos, de amenazarlos con desaparecerlos y asesinarlos si no les entregaban sus pertenencias en una presunta revisión de rutina.Fue este martes alrededor de las 13:00 horas cuando los uniformados de la patrulla 22-3326 placas XF-2309-A, llegaron a los bajos del puente de la avenida I, sobre la avenida Soledad de Doblado de la colonia Constituyentes, y comenzaron a insultar a los centroamericanos y a ordenar que sacaran todas sus pertenencias de valor y se las entregaran.Los testigos afirmaron que los policías aseguraban en todo momento que tenían que recaudar recursos y que si no cooperaban los iban a desaparecer pues ya tenían "los hoyos" listos para echar sus cuerpos."Yo andaba sin zapatos y uno de los policías con sus botas me restregaba los pies en el piso y me decía: ‘Desaparecerlos a ustedes no cuesta, uno no es ninguno, ya tenemos los hoyos donde los vamos a meter; ustedes para nosotros desaparecerlos es facilito’. Dijo que no son los primeros que ellos matan aquí en Coatzacoalcos", narró un testigo de los hechos.En el desmán, los uniformados habrían incluso sacado sus armas y apuntado a los viajeros e incluso a vecinos de la zona que trataron de defenderlos."Los policías encañonaron a los vecinos, les ponían el arma en la panza, en la cabeza para amedrentarlos. Quitaron celulares, dinero y todo, le pegaron en el pecho a la gente y dijeron que cuidadito y estuviéramos grabando", agregaron.Por la situación ya habría una denuncia formal ante las autoridades pertinentes y en breve otra más sería interpuesta ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).La agrupación “Médicos Sin Fronteras” se pronunció respecto de estos hechos. Se espera que las autoridades correspondientes atiendan la situación a la brevedad.