Miguel Ángel no aparece; marcharán en Nogales para presionar a autoridades

Al no encontrar respuesta en las autoridades, en su desesperación familiares y amigos de desaparecidos ven en las marchas y manifestaciones la única forma de presionar la localización de los suyos.La semana pasada, dos personas más se sumaron a la lista de desaparecidos que se reportan al Colectivo de Personas Desaparecidas en la zona de Orizaba y Córdoba AC.La búsqueda de Miguel Ángel Feria Gatica de 36 años de edad, desaparecido el pasado 29 de junio en el municipio de Nogales, no ha tenido resultados.Así como tampoco se ha dado con el paradero de Andy Avelino Cruz de 40 años de edad, desaparecido el pasado 27 de junio en el municipio de Ixtaczoquitlán.Mañana martes 5 de julio, familiares y amigos de Miguel Ángel Feria Gatica realizarán una marcha en los municipios de Río Blanco y Nogales, para exigir la pronta aparición del joven.La marcha tendrá como punto de reunión los límites entre Río Blanco y Nogales, a partir de las 9 de la mañana, por lo cual la familia solicita se acuda a la marcha con playera blanca y cubrebocas negro.En su desesperación, familiares y amigos lamentaron que sea a través de estos métodos como las autoridades les hagan caso.Pues a pesar de existir denuncias, no hay diferencia en los resultados que les dan las autoridades.