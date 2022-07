Miles de entusiastas porteños y visitantes disfrutaron del primer desfile del carnaval 2022

Sin limitaciones, sin restricciones, sin cubrebocas, así se vivió el primer Gran Desfile del Carnaval de Veracruz 2022, miles de personas se reunieron nuevamente a lo largo del bulevar de Veracruz y Boca del Río para sentir nuevamente la fiesta, esa a la que llaman la "más alegre del mundo".Las gradas temblaron con los brincos y bailes, el paseo del bulevar no fue suficiente para contener a las batucadas y comparsas porque los asistentes se avalanzaban para hacer del arroyo del paseo una pista.Los primeros carros eléctricos, hicieron vibrar a todos, sus Reyes "Yeri Mua" y "Paponas" exaltaron no solo las redes sociales, sino a sus fans que gritaban y se emocionaron de verlos finalmente juntos en su carro alegórico.La fiesta de la carne, lo fue, con los bailes de la influencer "Luna Bella", quien a bordo del carro alegórico de los trabajadores ferrocarrileros captó todas las miradas al lucir en "topless".Pero el carro de las princesas y princesos no se quedó atrás, fue uno de los más ovacionados con los bailes de Valeria Rangel "Vale Queen", así como de Miariam Carballo "Mimmii", Hannia Toucheu y Mirna Caballero "Chikibaby.Después de dos años, Veracruz volvió a vivir la fiesta más alegre del mundo, la necesidad del carnaval se vio con miles de personas que olvidaron al COVID-19, y volvieron a vibrar en conjunto.Las gradas lucieron abarrotadas, así como las calles aledañas al paseo del carnaval.El contingente salió poco antes de las 19:00 horas en dirección de sur a norte, es decir, de Boca del Río a Veracruz.Niños y adultos lucieron sus vestuarios que desde hace más de seis meses empezaron a diseñar y confeccionar, ansiosos por hacer sus coreografías, pero en repetidas ocasiones el desfile se detuvo.Entre los carros alegóricos, destacaron las figuras como la de un Ave Fénix que aventaba fuego y un dinosaurio gigante que sorprendieron a los asistentes.El contingente se detuvo por varios momentos, retrasando la fluidez prometida, pero poco importó a quienes, con bebida en mano, seguían bailando y disfrutando de regresar a esa fiesta conjunta, esa en la que bailan y beben con desconocidos, ánimo le mete porque se disfruta del momento.El primer Gran Desfile del Carnaval, fue así, como una liberación que se vivió entre miles de personas que añoraban una fiesta con tantos asistentes.