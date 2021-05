Miles de morenistas salieron a apoyar a sus candidatos, en Orizaba

Alrededor de 6 mil personas salieron a las calles de Orizaba para ser parte de la llamada “Marcha rumbo a la victoria”, con el propósito de apoyar a los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, Víctor Castelán, Corina Villegas e Itzel López. Familias enteras decidieron caminar por la calle principal de Orizaba y concluir afuera de la Catedral.



Acompañados de Esteban Ramírez Zepeta, líder estatal de MORENA; del diputado Juan Javier Gómez Cazarín y al ritmo de las canciones de este movimiento, así como de una Marching Band, fueron lanzando porras asegurando que el próximo 6 de junio la victoria será para Víctor Castelán, aspirante a la presidencia municipal; Itzel López y Carina Villegas, candidatas a la diputación local y federal.



La caminata de la esperanza salió de Sur 31 y Oriente 6 para enfilarse hacia Poniente 7 y Sur 8 hasta llegar a la avenida Colón donde hicieron una parada frente al Palacio Municipal y después llegar al parque Castillo donde se realizó un acto.



En su discurso Víctor Castelán manifestó que cuenta con todos los elementos para ser una gran ciudad, con seguridad, con economía, con tranquilidad, con salud y justicia social para todos.



Castelán indicó que no basta con marchar para que el cambio llegue a Orizaba, sino no permitir presiones del sufragio comprado o corporativo, por ello se tiene que emitir un voto inteligente.



“Ya no queremos los mismos resultados, ni que las cosas sigan como se han venido dando, por eso el próximo 6 de junio cuando estén a solas en esa casilla, con un crayón en la mano, de frente a la boleta electoral, no sólo están decidiendo el cambio de Alcalde, están decidiendo el rumbo de Orizaba”.



El candidato mencionó que a pocos días de la jornada electoral, la ciudadanía actuará con responsabilidad y dejará atrás a los mismos políticos de siempre, porque necesitan un gobierno sensible, cercano a la gente en el que haya justicia social y que escuche plenamente sus demandas.



De igual forma las candidatas Itzel López y Corina Villegas, dijeron que es tiempo de seguir transformando a México y Veracruz, por ello pidieron el voto para la coalición Juntos Haremos Historia el próximo 6 de junio.