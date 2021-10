Miles de usuarios migran a Telegram y lo saturan 

Durante la mañana y el mediodía de este lunes 4 de octubre, los servicios de Facebook, Inc. (Facebook, Instagram y WhatsApp) han estado presentando fallas. Por ejemplo, usuarios reportan que no es posible enviar mensajes a través de WhatsApp.Ante esta situación, los internautas han migrado de manera masiva a otras plataformas de mensajería como Signal y Telegram. Es este último servicio el que se ha congestionado alrededor de la una de la tarde. Es decir, aunque los usuarios sí pueden enviar mensajes, estos están tardando varios minutos en poder enviarse.Otros internautas ya han empezado a reportar que el servicio no funciona en su totalidad. Al respecto, Downdetector, sitio especializado en analizar y reportar las fallas o intermitencias en diversas plataformas de Internet, ha registrado un incremento en las fallas a partir de las 12:41 horas.Entre las fallas más reportadas están, con un 36 por ciento, problemas en el envío de mensajes; con un 33 por ciento, problemas con los servidores; y, con un 30 por ciento, problemas en el uso general de la aplicación.Diversos usuarios en Downdetector están comentando las problemáticas que están enfrentando. Por ejemplo:Un usuario de Guanajuato reportó que en esa región no había servicio. Otras personas comentan que no reciben notificaciones y que en general el servicio es lento.Asimismo, el usuario angel07 dijo: “cuando falló WhatsApp y Facebook, pensé en descargar Telegram de nuevo pero no me deja pasar después del código de verificación…”.Esta aplicación de mensajería se está volviendo cada vez más popular. En ese sentido, si decides utilizarla con mayor frecuencia es necesario que te asegures que la configuración de seguridad y privacidad de la app se adapte a tus necesidades.En ese sentido, hace unas semanas los expertos de ciberseguridad de Eset recomendaron elegir con quién, o quiénes se compartirá tu información, como el número de teléfono, la última vez en línea y la foto de perfil.Otra recomendación es utilizar las herramientas de opciones de seguridad para configurar códigos de bloqueo que protejan tus chats de miradas no deseadas.También es muy importante establecer un proceso de “verificación en dos pasos”, para establecer una sistema adicional de seguridad que consiste en una contraseña y un correo de recuperación. Eso evitará que, por ejemplo, un ciberdelincuente pueda clonar tu cuenta. Puedes consultar más detalles de esta y otra información en esta otra nota que preparamos en Tech Bit.