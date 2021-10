Miles disfrutaron desfile por Día de Muertos, en Orizaba

Miles de personas se dieron cita en las calles de Orizaba para presenciar el desfile del Día de Muertos "De un jalón pa'l panteón", que dentro de sus objetivos tuvo el honrar la memoria de los que han muerto a consecuencia de esta pandemia y dar diversión a los que aún están en este mundo.Con esto Orizaba vuelve a los eventos de esta magnitud, a donde acuden miles de personas no solo de este municipio sino de los aledaños, a las calles de la ciudad, pero esta vez tuvieron que hacerlo con cubrebocas de manera obligatoria.Dentro de los primeros contingentes se pudo observar uno con palomas blancas, que decía "vuela muy alto", recordando así aquellos que por la pandemia han fallecido durante este año y medio.Los mariachis que iban tocando, recordaban también a sus compañeros que han dejado de existir a consecuencia del COVID-19.Fueron alrededor de 500 personas las que participaron en este desfile, algunas por temor al contagio del coronavirus y principalmente siendo niños, desfilaron con careta, sin embargo la mayoría lo hicieron sin este artículo de protección, toda vez que dentro del protocolo de salud que se aplicó para este evento estaba el que la gente no se podía acercar a quienes desfilaron.Desde las 11:30 horas las calles por donde pasaría este recorrido, estaban listas para esperar este tradicional desfile del cual no se pudo gozar el año pasado a consecuencia de la pandemiaDentro de los personajes que se pudieron ver, estaban una calavera jarocha mujer y una calavera jarocha hombre, se trataba de la esposa del alcalde Igor RojíLópez, Mariana Díaz y del munícipe.Sin embargo muchas personas dijeron que Orizaba vuelve a recobrar estos eventos que ya se han hecho característicos del Pueblo Mágico, aunque ahora se tenga que hacer con una nueva normalidad que exige mucho cuidado para evitar el contagio del coronavirus.