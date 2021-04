Militantes del PAN en Córdoba amenazan con renunciar; denuncian imposición

Miembros activos del Partido Acción Nacional en este municipio amenazan con renunciar tras conocer que fue elegida Paola De Aquino Pardo, como candidata a la diputación local por el distrito 19.



Fue el consejero del PAN, Víctor Serralde Martínez, quien dijo que solo había un registro, aun cuando había otra fórmula encabezada por Montserrat Cuenca Villegas.



"Víctor Serralde no nos representa a los panistas cordobeses ni no debería decirse vocero o venir a hablar por los panistas de Córdoba".



Ante ello, reafirmaron que no están de acuerdo con esta imposición por lo que analizan una renuncia masiva pues no están de acuerdo con las decisiones de Serralde Martínez.



Los inconformes dijeron que De Aquino Pardo sigue en el cargo como presidenta del Comité Directivo Municipal, aun cuando ya tenía que haber solicitado el permiso temporal.



Reiteraron que nunca se reconoció el registro de Cuenca Villegas aun cuando lo presentó en tiempo y forma, por lo que consideran que hubo anomalías en la selección de la aspirante.