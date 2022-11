Minatitlán, Cosoleacaque y Coatza deben acordar lugar para relleno sanitario: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los habitantes de Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, entre otros de la región, llegar a un acuerdo para signar un terreno que permita habilitar un relleno sanitario en la zona.“Un llamamiento a los habitantes de estos municipios; Coatzacoalcos, Mina, Jáltipan, Cosoleacaque, Zaragoza, Nanchital, todos los municipios cercanos (…), lo más difícil es que se consiga un terreno y que la gente acepte que en su territorio, en su municipio esté el basurero porque a nadie le gusta vivir cerca de un basurero, pero necesitamos tener un sitio para el manejo de la basura”, refirió el mandatario.Aseveró que ya hay recursos para comprar un terreno, sin embargo, pidió “que no quieran hacer su agosto” aquellos que poseen las tierras, pues dicha práctica ya se fue “al carajo”.“Que no se abuse; segundo, hacemos el compromiso que en el municipio donde se permita tener este depósito para el tratamiento de la basura hablaríamos con el Gobierno del Estado para que se firmara un acuerdo de mantenimiento permanente para que no se contamine, no se afecte, no haya malos olores, todo por lo que la gente no quiere que haya un basurero”.Además, López Obrador sostuvo que su gobierno también se comprometería a realizar una obra en el municipio que acepte tener el relleno sanitario, siempre que sea una necesidad sentida de la población: “El Gobierno federal va a transferir los recursos, va a financiar la obra; ese es el plan”.En la conferencia de prensa matutina de este viernes la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, recordó que la clausura y saneamiento del tiradero a cielo abierto de la zona fue un compromiso de campaña de López Obrador.En la información presentada expuso que, a pesar de los impactos por el funcionamiento del lugar, no puede cerrarse hasta tener un nuevo sitio de disposición final.Adelantó que a la fecha realizan las gestiones y aclaraciones para iniciar con la negociación de compraventa de terrenos de “Las Matas”, así como estudios y proyectos de ingeniería para la clausura del sitio y la firma de un convenio y reglamento de un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal.Aparte, añadió que en colaboración con el CONACYT se trabaja en la capacitación de los operadores de maquinaria y funcionarios, así como con maquinaria adicional para acciones de remoción y compactación de residuos.Explicó que desde 1997 inició con un depósito de residuos sólidos urbanos de los 3 municipios que tienen una población aproximada de 586 mil 377 habitantes, por lo que diariamente se genera un total de 532 toneladas de residuos sólidos urbanos.Se calcula que el sitio ha recibido entre 2 y 4 millones de toneladas de residuos durante el lapso que ha funcionadoEn 2019 iniciaron los trabajos de compensación, capacitación y cobertura de residuos y en 2021 se destinaron recursos federales para el saneamiento.“Ya no se ve en sí el sitio como se veía; en 2021 ya hay recursos federales para poder hacer un trabajo. El planteamiento es poder hacer un cierre ordenado de lo que era un basurero a cielo abierto, pero tenemos que contar con un espacio para hacer el manejo de residuos sólidos”.Agregó que la población no quiere tener cerca un foco de contaminación, sin embargo, es necesario un espacio para habilitar el relleno.“Se está buscando un espacio coherente técnicamente, pero también a población nos debe de ayudar en el sentido de tener el espacio adecuado a nivel de distancia para poder tener el sitio a donde colocaremos el nuevo manejo de residuos sólidos”, dijo la funcionaria.Añadió que han estado en diálogo permanente con los 3 gobiernos municipales y el gobierno del Estado, consiguiendo que este año se realice la recolección de residuos de los 3 municipios, entre otras acciones