Mínima deserción en secundarias de Veracruz en actual ciclo: SEV

Pese a la pandemia del SARS CoV-2 que se padece desde marzo del 2020, la deserción escolar en el nivel de educación secundaria es mínima y en todas las escuelas de las diferentes modalidades se está trabajando con normalidad, ya sea de manera virtual, presencial o semipresencial.Lo anterior fue informado por José Luis Guzmán Ríos, director general de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), quien dijo que por el momento no se tiene un dato exacto de la deserción escolar en este nivel educativo “porque el cierre de las inscripciones y reinscripciones se acaba de dar el 30 de septiembre”.Señaló que se está llevando a cabo la evaluación correspondiente y en breve se tendrá el dato exacto del alumnado que está inscrito “pero es mínima la deserción que tenemos”.El funcionario precisó que, por la pandemia, tanto docentes como padres de familias se sumaron para atender este rubro e hicieron un gran esfuerzo por apoyar los proyectos tecnológicos y digitales en aquellos lugares de mayor afluencia de alumnos.Destacó el caso de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 105 de esta Capital, que el pasado lunes puso en marcha el Proyecto Educativo Inmersivo, en donde los docentes haciendo uso de las plataformas y herramientas digitales y tecnológicas, se atienden a 1,200 estudiantes de manera simultánea en forma presencial y virtual.Comentó que ahora “son varias las escuelas las que están desarrollando este proyecto, generalmente las del nivel de secundaria, porque son las que tienen más posibilidades de llevar a cabo este proceso, que está dando buenos resultados al atenderse a todos los alumnos por igual y no discriminar ni dejar fuera de la oportunidad de recibir clases a ningún alumno”.Sin precisar el número de escuelas del nivel de secundarias en sus modalidades de Generales, Técnicas y Telesecundarias, admitió que el 35 por ciento de ellas ya está trabajando en esta modalidad y las demás lo están haciendo de manera presencial y semipresencial.Por otro lado, destacó que en el ciclo escolar 2021-2022 se está atendiendo a todos los alumnos que solicitaron ingresar a la secundaria. "En todas las escuelas se ha atendido la demanda de todos los padres de familia y las escuelas que ya no tuvieron la capacidad, a los alumnos ya se les canalizó a escuelas aledañas que sí tienen la infraestructura para poderlos atender"."Del problema tecnológico digital que enfrentan algunas escuelas para brindar los servicios educativos, dijo que el servicio educativo se está brindando de manera presencial, como es el caso de las que se ubican en las comunidades donde no hay señal y se sigue con el aprendizaje en casa 3.0 y a través de la radio", concluyó.