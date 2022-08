Minimiza AMLO ola de violencia: los conservadores “están exagerando”

El presidente Andrés Manuel López Obradorminimizó los bloqueos carreteros y quema de vehículosque se registraron este fin de semana en varias ciudades del norte del país y afirmó que sus adversarios sin duda están exagerando pues “no hay ningún problema mayor”.En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que la campaña en contra de su gobierno “está como montado, es propagandístico”.“Sin duda están exagerando nuestros adversarios. Ya vimos al Reforma y a Dolia (Estévez, reportera) y otros más. Sin duda y además salió un comunicado de los organismos empresariales, y tú me estás diciendo ahora que en Sonora se difunde que en Estados Unidos están advirtiendo de que no se venga por la violencia. Está como montado, es propagandístico.“No hay ningún problema mayor, pero si quieren agarrar esa bandera de la violencia. Ya dije, ya informé de cuántos homicidios hubo el fin de semana. Aquí son dos cosas: la realidad y la percepción. Y, ¿qué cosa son lo que manejan los medios informativos del conservadurismo? pues la percepción, crear un ambiente de miedo, de temor: ‘¡Qué barbaridad, es ingobernable el país!’ No es cierto”, concluyó.