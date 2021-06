Mintió Alcalde de Veracruz; INAH no dio aval a edificio criticado por AMLO

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desmintió al alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Mázquez y negó que otorgara un permiso para construir un edificio en la zona centro de Veracruz que provocó las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador por afectar el patrimonio histórico.El INAH aclaró que avalar dicha obra no es de su competencia pues no colinda con ningún monumento histórico, no obstante, llamó a frenar el proyecto y replantearlo, revelando que ya ha hecho esta petición al Ayuntamiento y hasta al gobernador Cuitláhuac García Jiménez desde el año pasado.Apenas este lunes, el Presidente se refirió al enorme edificio que se construye en un predio de la calle Mariano Arista, esquina Xicoténcatl, detrás del Faro “Venustiano Carranza”.“El Día de la Marina que fui a Veracruz, me dio mucho coraje, (...) estaba en la embarcación donde llevamos a cabo la ceremonia y volteo a ver... ¡y un edificio! Altísimo... Casi en la parte histórica. Eso no se debió autorizar y ojalá y se remedie y se rebane… legalmente, ¿cómo dan permiso para eso?”, dijo López Obrador.Por su parte, el Alcalde panista señaló que no se construye en un Centro Histórico, aunque aseguró que contaba con permisos federales del INAH y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).“Cuenta con las demás validaciones federales como la CFE y otras tantas más para poder gestionar permisos de construcción. Nos tenemos que basar en reglamento, el INAH le dio una autorización, están en regla", dijo Yunes Márquez Ante la situación, el mismo Instituto de Antropología e Historia expresó su preocupación por el inmueble en cuestión.De acuerdo con el INAH, en febrero de 2020 solicitó formalmente al Ayuntamiento y, en abril del mismo año, al Gobernador para revocar la autorización y detener la edificación hasta contar con un análisis del impacto de esas alturas y volúmenes constructivos en el entorno.No obstante, no se obtuvo respuesta alguna. También rechazó que previamente se buscara su aval, pues no tiene injerencia.“En ningún momento se ha ingresado a la ventanilla única del Centro INAH Veracruz solicitud alguna para la construcción del inmueble que se realiza, en la Ciudad y Puerto de Veracruz. Razón por la cual el INAH jamás ha dado autorización para la construcción de dicho inmueble, por el contrario, ha expresado su preocupación por las afectaciones que puede implicar y que, sin duda, representan para el paisaje urbano histórico del cuatro veces heroico Puerto de Veracruz”, informó la dependencia en comunicado.El Instituto detalló que la obra se localiza afuera del perímetro de la Zona de Monumentos Históricos.“Y no colinda directamente con algún Monumento Histórico en particular, por lo que el INAH no tiene competencia legal para autorizar o regular obras de construcción en dicho lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.Sin embargo, destacó que comparte la visión del Presidente en el sentido de que debe detenerse la construcción “inadecuada y aparatosa”.“En diversas ocasiones se ha manifestado y ahora se reitera el rechazo por la afectación del paisaje urbano del histórico Puerto de Veracruz, dado que la altura y volumetría de ese edificio implican una afectación grave al contexto histórico-arquitectónico inmediato y, en particular, al Faro de Venustiano Carranza, edificación de gran valor patrimonial, que sirve como hito referencial para identificar el paisaje y la singularidad del puerto”.Por ello, junto a la Secretaría de Cultura, urge a una revisión profunda de los lineamientos y la normatividad nacionales e internacionales, a fin de garantizar la protección y regulación del paisaje patrimonial del municipio.“A través de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y del Centro INAH Veracruz, se continuará exhortando a las autoridades competentes de los ámbitos estatal y municipal para que detengan esta obra, que afecta los valores culturales que dan identidad como mexicanos, veracruzanos y porteños; se insiste en que los inversionistas deben replantear su proyecto, para que se incorpore de manera armónica al contexto histórico-arquitectónico inmediato”, finaliza el comunicado.