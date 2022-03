Miriam Carballo “Miimmii” se dice lista para ser reina del Carnaval 2022

Miriam Alejandra Carballo Gallardo, ingeniera civil, modelo y reina de belleza veracruzana, una de las aspirantes a ser reina del Carnaval de Veracruz 2022 con el distintivo “dorado”, dice estar preparada para alcanzar la corona.“Miimmii” tiene 27 años, es originaria de San Andrés Tuxtla y tiene 10 años de radicar en el puerto de Veracruz, lo cual la lleva a sentirse cien por ciento jarocha pues es el Puerto de Veracruz lo que le ha permitido desarrollarse y crecer.“Terminé mi carrera a los 23 años y de ahí me fui al ámbito del modelaje, que para mí ha sido una plataforma de empoderamiento, sobre todo para tener más seguridad, más confianza en mí misma y preparación”, expresó la candidata.Hace 4 años incursionó en el mundo del modelaje y en certámenes de belleza, lo que la llevó a ganar el título de Mexicana Universal Veracruz 2018, coronándose con un gran número de seguidores en las redes sociales.Ahora, su próxima meta es ser la reina del Carnaval de Veracruz para mostrar no sólo a México, sino a todo el mundo, la fiesta más alegre de los veracruzanos.“Me considero 100 por ciento jarocha, estoy orgullosa de serlo y estoy muy feliz de usar esta plataforma para que más personas nos conozcan. Hoy en día a mis 27 años estoy preparada y lista para poder ser una muy buena reina de Carnaval y estoy contenta sobre todo de poder mostrarle al mundo y a los demás lo que tenemos los jarochos”, dijo.Para “Miimmii”, la tierra jarocha es su lugar ideal, “yo amo a Veracruz, no lo cambiaría por nada”. La candidata ya se visualiza con la corona y en los carros alegóricos, llevando alegría a todos los residentes y visitantes.“Yo he sido parte del medio del modelaje y certámenes de belleza y para mí sería un orgullo estar en los carros alegóricos, saludar a la gente; claro que me visualizo con la corona, estoy muy contenta, ya tenemos unos diseños para vestidos, tenemos muchas cosas armadas y estoy emocionada de estar en este camino”, explicó. .Sobre la inscripción de 4 candidatas, se dijo positiva y resaltó que todas tienen la capacidad e inteligencia para buscar la corona.“Me da felicidad que muchas chicas están convocadas a ser reinas del Carnaval, creo que no hay impedimento para ninguna mujer que quiera serlo porque yo creo que todas tenemos la capacidad necesaria para hacerlo; la belleza, la inteligencia sobre todo y yo encantada de que más aspirantes puedan estar juntas conviviendo y darle ese realce al carnaval, que vean la belleza abundante”.Miriam Carballo finalizó diciendo ser una persona solidaria, empática, trabajadora y sobre todo muy luchadora y fuerte.