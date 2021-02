Misa a la Virgen de la Candelaria fue con transmisión en vivo y a puerta cerrada

A puerta cerrada y con transmisión en vivo desde el santuario dedicado a la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan, se realizó la tradicional misa previo a las mañanitas que se hacen en el marco de las fiestas patronales.



Debido a la contingencia sanitaria, las actividades que por años han caracterizado la ciudad patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, se suspendieron y al templo, sólo acudieron grupos de soneros a cantarle a la Virgen de la Candelaria.



El párroco Felipe Andrade, fue el encargado de oficiar la misa en honor a la Santa patrona de los tlacotalpeños y dedicó un mensaje ante la crisis sanitaria que vive la humanidad.



“Nuestra patrona, la virgen de La Candelaria tiene una gran importancia hoy en día, porque ello nos trae la luz, ella es portadora de la luz. La palabra candela significa luz, ella es la luz, Jesucristo es la luz y esta luz es la que nos viene a traer esperanza en medio de este sufrimiento”, dijo el párroco.



En contraste a otros años, en los que los feligreses se aglomeran a las afueras del Santuario a la Virgen de La Candelaria, porque se ve sobrepasada en capacidad debido al gran número de personas que llegan, en esta edición lució muy distinta.



Pero el mensaje fue claro que llegó a los feligreses a través de las plataformas virtuales.



“Cada familia experimenta el sufrimiento ante los acontecimientos que todo el mundo está pasando. Nuestro país tiene espíritu de resiliencia ante las distintas situaciones de la vida y ese espíritu de resiliencia es característico en nuestra cultura, en nuestra tierra y en nuestra patria, la palabra de Dios no es ajeno a lo que la humanidad está pasando, Dios no es ajeno a los acontecimientos del hombre, sino al contrario, es cercano”.



Minutos después de las 20 horas, iniciaron las actividades católicas a la virgen de la Candelaria.



En el segundo día de la “Candelaria Virtual”, se realizaron la mesa de Diálogo “El Mundo del Son Jarocho y el Son Jarocho para el Mundo”, el conversatorio “La vaquería en Tlacotalpan” en sustitución del embalse de toros, además de la continuidad del taller virtual “Iniciando la Jarana”.



Este 2 de febrero, no habrá el tradicional paseo de la Virgen por el Río Papaloapan, no obstante, los pescadores, sí colocarán una ofrenda floral.