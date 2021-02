Mitad de la población en Coatzacoalcos puede trabajar pero no tiene empleo

La ciudad de Coatzacoalcos, al sur de la entidad veracruzana, fue la del mayor porcentaje de subutilización de fuerza de trabajo al cuarto trimestre del año 2020, con el 45.7 por ciento de su población como desocupados, subocupados y no económicamente activos disponibles para trabajar, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE).



El INEGI realiza este ejercicio en 39 ciudades de interés de los 32 Estados de la República Mexicana, de las cuales dos son de la entidad veracruzana, Coatzacoalcos y Veracruz Puerto.



Con la ENOE se da continuidad a la difusión de los datos trimestrales de ocupación y empleo, con la finalidad de ofrecer a los usuarios información sobre el mercado laboral durante el periodo de la pandemia originada por el COVID-19.



Por cuanto hace a la subutilización de la fuerza de trabajo, las ciudades con mayor tasa en este indicador al cuarto trimestre del año pasado fueron:



• Coatzacoalcos, Veracruz, con 45.7%

• Ciudad de México, con 42.1%

• Ciudad del Carmen, Campeche, con 41.2%



Veracruz, la segunda “ciudad de interés” de la entidad veracruzana que incluye el INEGI en sus monitoreos, registró el 29.2 por ciento en su tasa de subutilización de fuerza de trabajo, por debajo de la media nacional establecida en 32.4 por ciento.



En contraparte, las ciudades que registraron las tasas más bajas en este indicador al cuarto trimestre del año fueron:



• Saltillo, con 15.1%

• Tijuana y Aguascalientes, con 19.8% cada una



En el Glosario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Tasa de Subutilización de la Fuerza de Trabajo "es el porcentaje de la fuerza de trabajo ampliada (población económicamente activa más población no económicamente activa disponible para trabajar) que representan los desocupados, subocupados y no económicamente activos disponibles para trabajar".



En otro aspecto del ejercicio del INEGI, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2020, al cuarto trimestre del año pasado Coatzacoalcos fue la cuarta ciudad del país con mayor tasa de desocupación, de acuerdo con los siguientes datos:



• Cancún, Quintana Roo, con 9.9%

• Villahermosa, Tabasco, con 7.9%

• Ciudad de México, con 7.2%

• Coatzacoalcos, Veracruz, con 7.1%

• Puebla, Puebla, con 6.7%



En este indicador, la ciudad de Veracruz registró una tasa de desocupación del 4.8 por ciento.



Para el Glosario del INEGI, la Tasa de Desocupación “es el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra sin trabajar pero que está disponible y buscando trabajo”.



La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) es la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano al ofrecer datos mensuales y trimestrales de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación. Constituye también el proyecto estadístico continuo más grande del país al proporcionar cifras nacionales y de cuatro tamaños de localidad, de cada una de las 32 entidades federativas y para un total de 39 ciudades.