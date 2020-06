Mitad de restaurantes de Los Portales de Veracruz Puerto reinician actividades

Los restaurantes de Los Portales de Veracruz, en el Zócalo, poco a poco están reabriendo, operan al 25 por ciento de su capacidad instalada; sin embargo, afirman que en la última semana se mantienen por debajo de esa cifra.



Después de cerrar por las medidas sanitarias debido al COVID-19, el 50 por ciento de los restaurantes ya están operando, con las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias.



"El viernes y sábado, un poquito de gente, están todavía con el temor, con el miedo pero teniendo las medidas no hay riesgo. No hemos alcanzado el 25 por ciento, vamos a pensar que es el 100 por ciento, estamos batallando…", dijo Alfredo Aspeitia, encargado del restaurante-bar “La Antigua”.



Afirmó que se toman medidas con los clientes, como medir la temperatura corporal, sanitizarlos al llegar al establecimiento y se han sustituido los menús físicos por electrónicos para evitar el contacto.



Asimismo, se ha pedido a los vendedores ambulantes y músicos que no se acerquen a los comensales sin las medidas sanitarias adecuadas.



"Cuando se presentan los clientes con nosotros, les pedimos autorización si nos permiten sanitizarlos, hay clientes que no lo permiten, no podemos hacer nada pero sí el gel. Tenemos la pistola para la temperatura y es un hábito que nos tenemos que hacer, los clientes nos preguntan pero es por su salud y por nosotros mismos".



Los Portales de Veracruz es un lugar tradicional en el puerto de Veracruz y unos de mayor actividad en temporada alta.