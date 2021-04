Mitigación de riesgos de contagio en las Casillas

La semana pasada, en el Instituto Nacional Electoral (INE) inicamos una estrategia de información ante medios de comunicación sobre las medidas de mitigación de riesgos de contagio durante la votación en las Casillas. La modalidad de socialización es una demostración o recreación de cuáles y cómo serán las distintas actividades para disminuir tales riesgos de contagio del virus SARS-CoV-2. Explicar novedades concretas durante la votación no es nuevo. Con motivo de la utilización de Urnas Electrónicas para algunas Casillas en las elecciones del año pasado en Coahuila e Hidalgo socializamos el funcionamiento de aquéllas, no solo a los medios de comunicación sino a las representaciones partidistas locales y autoridades electorales jurisdiccionales estatal y federal.



Cabe señalar que en el INE, a través de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral que preside quien esto escribe, aprobamos desde el pasado 24 de febrero el “Protocolo de Atención Sanitaria y Protección a la Salud para la Operación de las Casillas Únicas el Día de la Jornada Electoral”, es decir, con la debida anticipación para precisamente difundirlo y que pudiera ser estudiado por el personal del Instituto.



Las personas electoras podrán advertir el próximo 6 de junio, día de las elecciones, que el INE ha previsto en el Protocolo fundamentalmente medidas de sana distancia, limpieza y utilización de insumos de protección. En este sentido, es preciso mencionar que entre las medidas para asegurar la sana distancia están contar con una mesa adicional o un tablón de mayor longitud donde se instalan las y los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, señalizaciones al interior y fuera de la Casilla Única para marcar cada 1.5 metros de distancia y dentro de la Casilla podrán permanecer hasta dos personas electoras para evitar aglomeraciones.



Por su parte, las medidas de limpieza para cortar cadenas de transmisión son, entre otras, desinfectar frecuentemente las manos, la limpieza frecuente de superficies, la dotación de toallas desinfectantes a las y los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, al término de las actividades se realizará lavado de manos, así como se limpiarán los lugares en los cuales se instalen las Casillas tanto antes como después de la Jornada Electoral. Mientras que la utilización de insumos de protección tiene que ver con el uso de cubrebocas y de careta protectora para las y los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla.



Adicionalmente, en las Casillas se evitará el contacto físico, por ejemplo, evitando saludar de mano, se promoverá que el estornudo sea de etiqueta (con el ángulo interno del brazo), se dará prioridad en la fila -como siempre- a grupos en situación de vulnerabilidad, se podrá llevar un bolígrafo o marcador propio (lo que signfica que habrá crayón el cual será constantemente limpiado, pero para mayor traquilidad podrán usarse aquellos que lleve la propia ciudadanía). Asimismo, se colocarán señalizaciones en el piso que indiquen espacios de espera y sentidos de flujo y avisos que hagan referencia que la Casilla pasó por un proceso de limpieza y desinfección. Igualmente, una novedad es que el cancel electoral no contará con cortinilla a fin de evitar una superficie de múltiple contacto.



Otras medidas de mitigación de riesgos de contagio son que la o el escrutador que esté a la entrada de la Casilla orientará al electorado sobre las medidas sanitarias implementadas ahí, así como que la o el elector al momento de identificarse presentando su Credencial para Votar -solo si la o el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla tiene duda sobre su identidad- se retirará momentáneamente el cubrebocas sujetándolo de los hilos pero sin hablar.



Diversas medidas aparentemente de mitigación de riesgos de contagio no se incorporaron al Protocolo. Un análisis exhaustivo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en acompañamiento de la Presidencia de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y de un grupo consultivo de expertos, mostró que existen medidas que no harían la diferencia para mitigar los riesgos, por lo que introducirlas no solo conllevaría mayor gasto sino nuevas logísticas para su concreción, como los tapetes sanitizantes a la entrada de las Casillas, la toma de temperatura (toda vez que no necesariamente quien pudiera tenerla elevada se debería al COVID-19), ni se contemplaron mecanismos dispersores de aerosoles desinfectantes como tampoco acrílicos en las Mesas que hicieran la función de barreras.



El INE ha actuado con responsabilidad tomando todas las medidas necesarias para mitigar los riesgos de contagio no solo durante la organización del proceso electoral sino el día de la Jornada Electoral. En el INE hemos hecho todo lo necesario para hacer compatible los derechos político-electorales con el derecho a la salud. Es responsabilidad de todas y todos salir al espacio público el próximo 6 de junio a recrear la democracia.



Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77