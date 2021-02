MMPV sigue en pie contra Zenyazen; fue desconocido desde el inicio de gobierno

El integrante del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, Daniel Hernández del Ángel, aseguró que el secretario de Educación Zenyazen Escobar García, está haciendo trabajo de escritorio y desde el inicio de gobierno fue desconocido por quienes son parte del MMPV.



"Me imagino que ahorita en tiempos electorales van a salir a decir que están haciendo, pero el Secretario de Educación no sabe ni agarrar un machete para chapolear en las banquetas una maleza que no hay; creo que demuestran que el trabajo no es por ahí".



Incluso dijo que el MMPV desconoció a Zenyazen, pues al final de la lucha magisterial prefirió quedarse en silencio y dejó ser parte de este movimiento. "Él y su grupito no son del movimiento magisterial".



Añadió que en el tema educativo es complicado porque no se puede aplicar la misma estrategia en todos los lugares de la entidad, ya que las circunstancias son diferentes. "Por eso han propuesto a la SEV que se haga un colegiado entre maestros, porque el profesor de la ciudad tiene otra visión y tienen que juntarlos para compartir experiencias porque lo que funciona en la zona indígena no funciona igual en la ciudad".