Modernizar transporte público en Xalapa "problema muy complejo": Movilidad Urbana

El jefe del Departamento de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Xalapa, Alfonso López Pineda, calificó como "un problema muy complejo" la modernización del servicio de transporte público en la ciudad, pues conlleva no sólo la renovación de los camiones por modelos más recientes, sino también el trazado de rutas más eficientes.Reconoció que las condiciones actuales de las unidades y la manera en que están definidas las rutas reflejan para los ciudadanos un servicio de mala calidad, lo cual, enfatizó, es evidente."Pero hay muchas aristas que hay que revisar para que el tema se resuelva de manera sustancial, porque la calidad del servicio no sólo es tener buenas unidades o de modelo reciente, también conlleva trazos de rutas más eficientes, un boleto multimodal, zonas de transferencia, servicios electrónicos, información al público para saber a qué hora va a pasar la unidad, cuál ruta me conviene", explicó.López Pineda dijo que vale la pena que el Gobierno del Estado, a quien corresponda ver y aplicar la normativa vial, impulse medidas que ya vayan apegadas a lo que marca la nueva Ley General de Movilidad y las obligaciones que estipula para la operación del servicio urbano de transporte.Sobre el por qué Xalapa no ha logrado migrar a un sistema de transporte masivo y articulado, como ya se dio en Puebla y Querétaro, comentó que allí los concesionarios se unieron en empresas de transporte."Lograron migrar del hombre camión a una empresa de transporte, a un servicio empresarial, pero no son los Gobiernos municipales. En Puebla también son concesionarios, no es el Gobierno que lo hace, pero sí son los Gobiernos quienes tienen que impulsar y fomentar la creación de estas empresas para dar una calidad (en el servicio)", consideró el funcionario municipal.Expuso que en Xalapa muchas rutas no son atractivas para los usuarios de autos particulares porque son "muy sinuosas", es decir, que antes de llevarlos a un destino de demanda (más solicitado), lo pasean por muchas colonias."Entonces tenemos que acostumbrarnos todos, tanto usuarios como empresarios del transporte a generar rutas muy directas y no ir entrando en cada colonia, entrar y salir y paradas cada que el usuario quiere porque entonces se vuelve lentísimo el servicio", precisó.Además, refirió que muchas de las rutas que entran al centro de la ciudad no son el destino que los capitalinos están buscando, y una muestra es que llegan con pocos pasajeros o comienzan su ruta también sin suficientes usuarios."Es un desperdicio de unidades transitando en la ciudad y además contaminando y congestionando la ciudad. Ésas son muchas de las cosas que se tienen que valorar de fondo para generar un sistema de transporte público eficiente, seguro y de calidad", reiteró.