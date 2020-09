Modifican criterios para reanudación de actividades económicas en Córdoba

Con la finalidad de lograr un retorno seguro, escalonado y responsable en estos tiempos de pandemia, el Ayuntamiento de Córdoba modificó los criterios para las actividades económicas, recreativas y sociales que se desarrollen en el municipio.



Con base al Semáforo Epidemiológico para la Reactivación Económica emitido por Gobierno del Estado, se acordó que en luz amarilla (riesgo medio) se autorizará la apertura de bares y cantinas al 30% de aforo con un horario de cierre a las 1:00 horas de miércoles a sábado.



Los bares y cantinas no deberán proporcionar servicio de karaoke o baile en pista durante esta etapa, debiendo respetar las medidas higiénico-sanitarias emitidas por las autoridades de Salud.



Los tianguis abrirán al 100% y deberán instalar filtros sanitarios en sus accesos, vigilar las medidas de sana distancia y la portación obligatoria de cubrebocas.



Mientras que en luz roja (riesgo máximo) las actividades económicas deberán suspenderse a partir de las 18:30 horas.



Los edificios municipales deberán laborar a puerta cerrada, atendiendo sólo mediante cita programada. Los espacios deportivos, así como canchas, domos y en general cualquier espacio público que sirva para actividades sociales, recreativas y deportivas, permanecerá cerrado sin acceso a la población en general.



Y las unidades de Transporte Público deberán mantener una ocupación al 50% y los tianguis al 50% de su ocupación; los servicios alimentarios suspenderán sus servicios a las 21:00 horas, tendrán un aforo máximo del 25% y no habrá venta de bebidas alcohólicas al copeo. En envase cerrado se podrá vender solo de lunes a viernes de 9 a 18 horas.



Los servicios funerarios tendrán un aforo máximo de 10 personas por sala de velación. Y en caso de muerte con sospecha o confirmación del virus SARS-CoV-2, solo podrán estar presentes los miembros del mismo núcleo familiar.



Mientras que los cementerios aplicaran el “Protocolo para el funcionamiento de los Cementerios municipales y servicios otorgados durante la etapa de emergencia sanitaria con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, con la salvedad de que en las fases naranja y amarillo se permitirá el acceso controlado para la visita de tumbas, no debiendo permitir en ningún momento una aglomeración mayor a 10 personas por difunto. Durante la fase verde no existirán restricciones.



Con luz naranja (riesgo alto) las actividades se suspenderán a las 8 de la noche y podrán abrir al 50% de su capacidad y con cita previa: gimnasios, albercas, centros deportivos, SPA, centros de masajes.



También se permitirá la venta de bebidas alcohólicas al copeo solo en restaurantes y con consumo de alimentos. Las bebidas alcohólicas en botella cerrada podrán venderse de lunes a sábado en tiendas qué cuenten con el permiso vigente para realizar esta actividad.



Los servicios alimentarios operaran de domingo a miércoles con un horario de cierre a las 22:00 horas, en tanto que de jueves a sábado será con cierre a las 24:00 horas y el aforo máximo permitido será de 50%.



Las unidades económicas del municipio para su funcionamiento deberán contar de manera obligatoria con el código QR emitido por la Secretaría de Salud del Estado, debiendo respetar además las medidas higiénico sanitarias establecidas, así como el uso obligatorio de cubrebocas para el ingreso y estancia en el establecimiento.



Aunado a ello, las medidas sanitarias como es el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y acciones frecuentes de sanitización seguirán siendo obligatorias.



Cuando el semáforo epidemiológico este en luz verde, las actividades económicas se realizarán sin restricciones.



Los establecimientos y unidades del transporte público que incumplan con las disposiciones serán acreedores a multas económicas que van de los 868 a los 43 mil 440 pesos, clausuras temporales y hasta pérdida de las licencias, permisos o concesiones otorgadas por el municipio.